Vietnam por garantizar exportaciones de productos acuáticos sin violar pesca ilegal

Hanoi (VNA)- El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, instó a las localidades a centrarse sus recursos humanos en la gestión y combate contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), además de garantizar que las exportaciones de productos acuáticos no violen esas regulaciones en este campo.

Según un anuncio de la Oficina Gubernamental sobre la conclusión del premier sobre este tema, dado en una conferencia efectuada la víspera en Hanoi, el jefe de Gobierno vietnamita urgió a los ministerios, ramas y localidades a definir claramente sus misiones, en las cuales no sólo se enfocan en levantar la ¨tarjeta amarilla¨ impuesta por parte la Unión Europea a los productos acuáticos, sino también deben desarrollar ese sector de manera sostenible, garantizar los beneficios de los pobladores, elevar la posición y refugio nacional en el ámbito internacional.

Enfatizó la necesidad de movilizar la participación del sistema político en el combate contra la IUU, definir claramente las responsabilidades de cada organización e individuos en esta labor, aparte de manejar estrictamente los casos infractores.

El premier pidió al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural elaborar el plan de acción de 180 días para la lucha contra la pesca ilegal según las recomendaciones de la Comisión Europea, y revisar la implementación de regulaciones al respecto en las localidades.

El Ministerio de Defensa debe coordinarse con otras carteras, ramas y localidades costeras para detener y poner fin la pesca ilegal de embarcaciones en las zonas marítimas extranjeras antes del 31 de marzo del año venidero.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam se encargará realizar la protección ciudadana para los pescadores que repatrian, y negociar para completar pronto la demarcación de las zonas marítimas limítrofes entre Vietnam y otros países, mientras que el Ministerio de Información y Comunicación en coordinación con las agencias de prensa debe intensificar la divulgación de informaciones sobre este aspecto.

Por otro lado, Minh Chinh solicitó al Ministerio de Finanzas trazar una solución efectiva para controlar los productos acuáticos importados a Vietnam, y priorizar la asignación de fondos suficientes para que los departamentos, ministerios y localidades relevantes implementen la tarea de combatir la IUU.

Por último, los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Agricultura y Desarrollo Rural y otras entidades necesitan aplicar las soluciones tecnológicas y técnicas para el sistema y equipo de seguimiento de embarcaciones pesqueras./.