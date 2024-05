Vietnam por experimentar algunos mecanismos y políticas específicos de desarrollo de Da Nang

Hanoi (VNA)- El Gobierno vietnamita emitió la Resolución No. 74/NQ-CP sobre el proyecto de Resolución de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) acerca de la organización del gobierno urbano y la puesta a prueba de varios mecanismos y políticas específicos de desarrollo de la ciudad central de Da Nang.



En el séptimo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XV legislatura. (Foto: VNA)



La Resolución 74/NQ-CP aprueba las cuestiones vinculadas con la conclusión del Comité Permanente del Parlamento sobre el tema, el borrador del informe del Gobierno y los contenidos del proyecto de Resolución de la AN.



El Gobierno exigió que el Ministerio de Planificación e Inversión asuma plena responsabilidad por el contenido del expediente presentado al Gobierno sobre el proyecto de Resolución del Parlamento.



La elaboración del documento tiene como objetivo promover la superioridad y superar las dificultades, obstáculos e insuficiencias del modelo de gobierno urbano en la Resolución No. 119/2020/QH14 y crear una base legal para optimizar las potencialidades y ventajas para la construcción y el desarrollo de Da Nang según los objetivos establecidos en las resoluciones del Buró Político y la AN./.