Vietnam por crear un sistema integral y unificado de datos turísticos

Hanoi (VNA)- Para el turismo, un sector con una alta interconectividad y estrechamente ligado a las experiencias, un sistema de datos estandarizado es una condición fundamental para mejorar la capacidad de gestión, la eficiencia competitiva y la calidad del servicio.

Lanzamiento de la plataforma nacional de datos turísticos Visit Vietnam (Foto: VNA)



A medida que la transformación digital se convierte en una tendencia inevitable, los datos no son simplemente información, sino una “arteria” de la economía digital. La Resolución N.º 57-NQ/TW, promulgada el 22 de diciembre de 2024 por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, ha confirmado la necesidad de enriquecer y optimizar el potencial de los datos, convirtiéndolos en un medio de producción principal.



La Decisión N.º 2629/QD-TTg, adoptada el 1 de diciembre de 2025 por el Primer Ministro para dar luz verde al Programa de desarrollo del gobierno digital, también enfatizó la importancia de desarrollar los datos como un recurso estratégico, considerándolos la infraestructura “blanda” central de la transformación digital nacional, lo que incluye el sector turístico.



En los últimos tiempos, el turismo de Vietnam ha dado grandes pasos tanto en cantidad como en calidad. Por primera vez en los 65 años de historia del desarrollo de la industria sin humo, el país atendió a más de 20 millones de visitantes internacionales y más de 130 millones de vacacionistas nacionales, recaudando más de unos 38 mil millones de dólares por las actividades turísticas en 2025. Precisamente esta rápida tasa de crecimiento y la escala cada vez mayor exigen que el sector cuente con un sistema de datos unificado y preciso para optimizar las operaciones, evitar el riesgo de un desarrollo "descontrolado" y mejorar la competitividad.



Sin embargo, es necesario admitir con franqueza que, durante mucho tiempo, los datos turísticos de Vietnam estuvieron en su mayoría dispersos en múltiples sistemas, con una falta de estandarización y conexión entre organismos, localidades y empresas, lo que dificulta el seguimiento, el control y la previsión de tendencias. Esa es la razón por la cual, en no pocas ocasiones, las estadísticas sobre el turismo de Vietnam carecían de uniformidad.

Para superar este cuello de botella, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo emitió la Decisión N.º 2710/QD-BVHTTDL, el 17 de septiembre de 2024, sobre la aprobación del proyecto “Sistema de base de datos de la industria turística”, orientado a construir un sistema de base de datos sectorial desarrollado de manera integral y unificada en todo el país. El proyecto se lleva a cabo desde 2024 hasta 2030, con un sistema que incluye componentes de datos sobre empresas de viajes, establecimientos de alojamiento, áreas y puntos turísticos, recursos turísticos, guías, promoción y estadísticas del sector del ocio.



El subdirector de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, Pham Van Thuy, declaró que el programa sobre la transformación digital para un turismo inteligente enfatiza el desarrollo de un sistema de datos digitales como base, con el fin de construir un ecosistema nacional de datos turísticos con información correcta, suficiente y unificada.

Recientemente, el lanzamiento de la plataforma nacional de datos turísticos Visit Vietnam marcó un paso importante en la construcción y operación del ecosistema al respecto. Según Ha Nam Trung, subdirector del Centro de Datos Nacional, del Ministerio de Seguridad Pública, Visit Vietnam es el primer paso para que la industria sin humo pase a una gobernanza basada en datos, creando una capacidad competitiva a largo plazo. Según la hoja de ruta, Visit Vietnam operará oficialmente en el segundo trimestre de 2026./.