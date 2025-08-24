Vietnam por convertirse en punto destacado en mapa mundial de tecnología blockchain

Hanoi (VNA) - Más de 300 millones de accesos y más de mil jóvenes programadores de Vietnam participaron en el Concurso de Búsqueda de Talentos Blockchain de Vietnam (VietChain Talents 2025), lo que confirma la fuerte difusión y la creciente posición de este espacio intelectual y creativo destinado a la futura generación de desarrolladores.



En la ceremonia de entrega de premios. (Fuente: VNA)



Se trata de la mayor competencia celebrada hasta la fecha en el ámbito de la cadena de bloques y organizada la víspera por el Departamento de Criptografía del Gobierno, la Asociación de Blockchain y Activos Digitales de Vietnam y la empresa 1Matrix.



Según el primer coronel y doctor Hoang Van Thuc, director de la Academia de Tecnologías Criptográficas y miembro del jurado, los proyectos no solo se centraron en las finanzas -tradicionalmente vinculadas a blockchain-, sino que también se expandieron a sectores como la salud, la educación y los servicios comunitarios. Esta diversidad demuestra que blockchain puede convertirse en una infraestructura tecnológica con un impacto social sostenible.



En la final, 16 proyectos fueron evaluados por un jurado de 24 expertos provenientes de instituciones gubernamentales, universidades y entidades tecnológicas nacionales e internacionales. Tras los debates directos sobre viabilidad, creatividad y escalabilidad, se seleccionaron cuatro proyectos ganadores.



El equipo KMASC obtuvo el primer premio en la categoría “Blockchain Layer 1” con el proyecto “Plataforma Nacional de Gestión de Diplomas y Certificados”, recibiendo 40 mil dólares. Los otros tres primeros premios, valorados en 20 mil dólares cada uno, fueron para “VEXTOR - Plataforma centralizada de intercambio de activos digitales” (equipo FidaTech), “Web3 TraceHub” (equipo homónimo) y “ZK-Portal” (equipo AnyAxis Labs x Decentrio Labs).



Asimismo, el galardón “Huella Comunitaria” se concedió al equipo MSB Trustchain, que recibió el mayor apoyo y votación del público.



Phan Duc Trung, presidente de la Asociación de Blockchain y Activos Digitales de Vietnam, presidente de 1Matrix y del jurado, destacó que varias propuestas ya han despertado el interés de empresas, lo que abre la posibilidad de transformarlas en productos reales.



Subrayó que esta es la prueba de que la juventud vietnamita no solo adopta con rapidez las nuevas tecnologías, sino que también las convierte en valores útiles para la sociedad.



Por su parte, el mayor general Ho Van Huong, subdirector de la Oficina de Criptografía del Gobierno, afirmó que el certamen refleja el valor de la cooperación multilateral: el Estado proporciona el marco legal y la orientación estratégica; las empresas aportan recursos y mercado; las asociaciones profesionales difunden el conocimiento; y los jóvenes son el centro y motor que transforma el saber en innovación y las ideas en valor práctico.



Esta iniciativa, agregó, constituye un paso concreto para materializar la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre desarrollo científico, innovación y transformación digital, en contribución a la formación de recursos humanos de alta calidad y al progreso rápido y sostenible del país./.