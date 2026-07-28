Vietnam por construir una estrategia para el desarrollo sostenible del sector pesquero

El viceprimer ministro de Vietnam, Ho Quoc Dung, habla en la cita. Foto: Do Binh - VNA

El viceprimer ministro de Vietnam, Ho Quoc Dung, presidió hoy en Hanoi la 35.ª reunión del Comité Directivo Nacional para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) y el desarrollo sostenible de dicho sector.

Al concluir la reunión, el vicejefe de Gobierno destacó que el desarrollo de la economía marítima, en particular del sector pesquero, desempeña un papel fundamental en el crecimiento económico. En los últimos cinco años, la pesca ha generado decenas de miles de millones de dólares en ingresos por exportaciones; sin embargo, la persistencia durante ocho años de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE) por la pesca IUU sigue siendo un importante desafío.

Según Quoc Dung, los ministerios, organismos y localidades han aplicado numerosas medidas conforme a las recomendaciones de la CE, entre ellas el fortalecimiento del control de los buques mediante el sistema de seguimiento por satélite (VMS), la supervisión de las entradas y salidas de los puertos, la mejora de la trazabilidad de los productos pesqueros y el refuerzo de la inspección y sanción de las infracciones.

No obstante, la transformación digital de la gestión pesquera aún no cumple con los requisitos y el intercambio de datos entre las distintas entidades sigue siendo insuficiente. Tras la inspección realizada por la CE en junio, el bloque europeo emitió 37 recomendaciones agrupadas en cinco ámbitos prioritarios.

El vicepremier señaló que las principales causas radican en la falta de determinación de algunas autoridades locales, la limitada coordinación entre organismos y la falta de uniformidad de las bases de datos.

A largo plazo, propuso elaborar una estrategia de desarrollo pesquero sostenible vinculada a la nueva resolución sobre economía marítima, que abarque desde la producción de alevines hasta la captura, el procesamiento, la exportación y la aplicación de la ciencia y la tecnología.

Asimismo, instó a las autoridades locales a asumir plena responsabilidad por los resultados y prepararse adecuadamente para la próxima inspección de la CE.

Panorama de la reunión. Foto: Do Binh - VNA