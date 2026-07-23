Vietnam pide la plena implementación de Declaración sobre Conducta de las Partes en Mar del Este

La portavoz de la Cancillería de Vietnam, Pham Thu Hang. Foto: An Dang - VNA

Vietnam instó a las partes involucradas a actuar con moderación, respetar el derecho internacional e implementar plenamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), afirmó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, durante la rueda de prensa ordinaria de la Cartera celebrada hoy en esta capital.



Al responder a una pregunta sobre los recientes incidentes ocurridos en torno a Bai Co May (conocido internacionalmente como Segundo Banco Thomas), la vocera señaló que Vietnam exhorta a las partes involucradas a actuar con moderación, respetar los derechos soberanos y la jurisdicción de los Estados ribereños sobre sus zonas económicas exclusivas y plataformas continentales, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), así como a aplicar de manera plena y efectiva la DOC.



La portavoz subrayó la importancia de crear un entorno propicio para las negociaciones de un Código de Conducta (COC) sustantivo y eficaz en el Mar del Este, garantizar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad marítima y aérea, resolver las disputas por medios pacíficos, sin recurrir ni amenazar con el uso de la fuerza, y contribuir activamente al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región.



En respuesta a otra pregunta sobre los debates relacionados con el Mar del Este durante la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59), celebrada en Filipinas, la vocera indicó que los Estados miembros de la ASEAN y sus socios coincidieron en la necesidad de reforzar la unidad y la resiliencia del bloque, así como de fortalecer su papel central dentro de una red de alianzas cada vez más amplia y sustantiva.



Asimismo, reafirmaron su compromiso de implementar los resultados de la 48.ª Cumbre de la ASEAN, acelerar la construcción de la Comunidad Regional y promover las prioridades establecidas por Filipinas como presidente del bloque en 2026. También intercambiaron opiniones sobre diversos asuntos regionales e internacionales de interés común, entre ellos la situación en el Mar del Este.



Los Estados miembros de la agrupación y sus socios de diálogo reiteraron la importancia de preservar la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este, respetar el derecho internacional y resolver las controversias por medios pacíficos, sobre la base de las normas internacionales, en particular la UNCLOS 1982.



Asimismo, los países de la ASEAN y China reafirmaron su determinación de concluir en 2026 las negociaciones de un Código de Conducta sustantivo y efectivo, compatible con el derecho internacional, especialmente con la UNCLOS de 1982, destacó la portavoz.



Durante la rueda de prensa, y en respuesta a una pregunta sobre el apoyo brindado por Vietnam a las familias de las víctimas del accidente de una canoa en Phu Quoc, en el que fallecieron varios turistas indios, Pham Thu Hang transmitió las más sinceras condolencias del Gobierno vietnamita a los familiares de las víctimas.



Explicó que el accidente ocurrió el 11 de julio, cuando una canoa volcó frente a las costas de Phu Quoc debido a las adversas condiciones meteorológicas. Inmediatamente después, el Ministerio de Relaciones Exteriores trabajó en estrecha coordinación con el Comité Popular de la provincia de An Giang, las autoridades de la zona especial de Phu Quoc, los organismos competentes de Vietnam, la Embajada de la India en Hanoi y el Consulado General de ese país en Ciudad Ho Chi Minh para poner en marcha con rapidez las medidas de protección consular, atender los asuntos relacionados con los ciudadanos indios y gestionar la repatriación de los restos mortales de las víctimas conforme a los deseos de sus familias.



Las misiones diplomáticas vietnamitas en la India también coordinaron de manera inmediata con el Ministerio de Asuntos Exteriores indio y las autoridades locales de las ciudades de origen de las víctimas para garantizar que la recepción y entrega de los restos se desarrollaran sin contratiempos. Una vez concluidos todos los procedimientos legales y de entrega con las autoridades indias, los restos mortales de las 15 víctimas fueron trasladados a sus respectivas localidades de origen, de acuerdo con la voluntad de sus familiares.



El Ministerio de Relaciones Exteriores también instruyó a la Embajada de Vietnam en Nueva Delhi y al Consulado General de Vietnam en Bombay a continuar colaborando estrechamente con las autoridades de la zona especial de Phu Quoc y los organismos competentes de la India para brindar el apoyo, la asistencia y las condolencias necesarias a las familias de las víctimas en el momento oportuno, concluyó./.