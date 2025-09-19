Vietnam pide a Francia ser puente clave con la Unión Europea

Hanoi (VNA)- El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Khac Dinh, pidió a Francia que continúe siendo un puente activo para promover las relaciones entre el país indochino y la Unión Europea (UE).



El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Khac Dinh, recibe al senador Alain Cadec, titular del Grupo de Amistad Francia-Vietnam del Senado francés. Foto: Diep Truong - VNA



Al recibir este jueves en Hanoi a una delegación del Grupo de Amistad Francia-Vietnam del Senado francés, liderada por el senador Alain Cadec, el subtitular del órgano legislativo vietnamita elogió la cooperación efectiva y dinámica de los grupos parlamentarios de amistad y expresó su esperanza de que esta visita impulse la materialización de los acuerdos de alto nivel entre ambas naciones, llevándolos a la práctica con resultados más concretos y sustanciales.

Subrayó el papel crucial del Grupo de Amistad para profundizar de manera práctica la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Francia, establecida en octubre de 2024, que convirtió a Francia en el primer socio estratégico integral de Vietnam en la UE.



El legislador vietnamita también solicitó el apoyo continuo del Senado francés en la construcción del Estado de derecho y la mejora del sistema jurídico. Solicitó cooperación en áreas clave como la transición verde, economía digital, energía y tecnología.



Instó además a Francia a abogar ante la Comisión Europea (CE) para que levante la tarjeta amarilla sobre los productos pesqueros vietnamitas y a impulsar la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones Vietnam-UE (EVIPA).



Por su parte, el senador Alain Cadec reafirmó el excelente estado de las relaciones bilaterales y expresó su disposición a cooperar e intercambiar experiencias en legislación, supervisión y toma de decisiones importantes del país.



Se comprometió a abogar activamente ante la CE para la retirada de la tarjeta amarilla y a compartir experiencias para combatir la pesca ilegal. Confirmó el apoyo total de los senadores franceses a la ratificación del EVIPA y su intención de persuadir a otros parlamentos de la UE para que hagan lo mismo./.