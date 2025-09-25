Vietnam participa en Primera Cumbre Bienal para una Economía Global Sostenible, Inclusiva y Resiliente

Nueva York (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Bui Thanh Son asistió a la Primera Cumbre Bienal para una Economía Global Sostenible, Inclusiva y Resiliente en Nueva York el 24 de septiembre (hora local), donde abordó la implementación de los compromisos financieros para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



El viceprimer ministro vietnamita Bui Thanh Son interviene en la cita (Foto: VNA)



Organizada por iniciativa del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, esta cumbre da seguimiento al Pacto para el Futuro adoptado por los Estados miembros en septiembre de 2024.



El evento reunió a un gran número de líderes: ocho presidentes, tres vicepresidentes, cinco primeros ministros, tres viceprimeros ministros, más de 60 ministros y los jefes de varias organizaciones internacionales.



En su discurso inaugural, António Guterres enfatizó la urgente necesidad de construir un sistema financiero multilateral inclusivo capaz de abordar la escasez de capital y la crisis de la deuda en los países en desarrollo. Destacó soluciones clave como fortalecer la capacidad nacional de investigación, triplicar la capacidad crediticia de los bancos multilaterales de desarrollo, movilizar más financiación privada y promover la cooperación fiscal internacional.

En su intervención en la cita, Thanh Son celebró la organización de este evento y aseveró que representaba un punto de inflexión para transformar los compromisos en acciones concretas, movilizar recursos para el desarrollo sostenible, abordar la crisis de la deuda y reafirmar el papel del Sur Global en la estructura financiera internacional.



Recordó que los logros de Vietnam ilustran la resiliencia y los esfuerzos sostenidos de su pueblo, con el valioso apoyo de la comunidad internacional. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y los préstamos preferenciales han sido utilizados eficazmente por Vietnam, contribuyendo a la reducción de la pobreza, el desarrollo de infraestructura, la educación y la salud, y a mejorar la vida de las personas.



Compartiendo la experiencia de Vietnam, el subjefe de Gobierno presentó tres propuestas: colocar a las personas en el centro de las políticas y estrategias para que nadie se quede atrás; orientar la financiación del desarrollo hacia nuevos motores de crecimiento, como la ciencia, la tecnología, la innovación y las transiciones verde y digital, para evitar que la brecha tecnológica se convierta en un nuevo obstáculo para el desarrollo sostenible; así como adoptar un enfoque integral a nivel regional y mundial en la reforma de la gobernanza financiera internacional para lograr una mayor transparencia, equidad e inclusión, y alentar la participación activa de las instituciones regionales, en particular las lideradas por el Sur Global./.