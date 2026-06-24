Vietnam participa en la Feria Internacional de Argel 2026

Argel (VNA) - La Embajada de Vietnam en Argelia, en coordinación con la Oficina Comercial del país asiático, presentó diversos productos vietnamitas en la 57.ª edición de la Feria Internacional de Argel (FIA 2026), que se celebra del 22 al 27 de junio en el Centro de Exposiciones SAFEX, en la capital argelina.

El stand de Vietnam en la Feria Internacional de Argel 2026. (Fuente: VNA)

Además del pabellón de Vietnam, la mayor cita económica y comercial anual de Argelia reúne a expositores de Argelia, España, Francia, Turquía, Túnez, China, Alemania, Zimbabue, Omán y otros países de Europa, África y Asia. El evento tiene lugar en un contexto en el que Argelia intensifica sus esfuerzos para atraer inversiones y diversificar su economía más allá del sector de los hidrocarburos.

Bajo el lema “Confianza y estabilidad para un crecimiento sostenible”, FIA 2026 se centra en sectores como la industria manufacturera, la energía, la agroalimentación, la construcción, los servicios y el comercio. La feria constituye una plataforma propicia para que empresas e inversores internacionales intercambien experiencias, exploren oportunidades de negocio y establezcan nuevas alianzas de cooperación.

El consejero comercial de Vietnam en Argelia, Hoang Duc Nhuan, informó que unas 40 empresas vietnamitas enviaron productos y catálogos para su exhibición en la feria, principalmente de los sectores agrícola, de bebidas, plásticos y materiales de construcción.

Solo en la jornada inaugural, el pabellón vietnamita recibió a cientos de visitantes interesados en conocer la oferta exportable del país. Numerosos asistentes valoraron positivamente la calidad de los productos y manifestaron interés en establecer contactos comerciales con empresas vietnamitas.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la organización de una serie de conferencias y mesas redondas temáticas en el Pabellón de Palestina, una moderna instalación construida conforme a estándares internacionales, que acogerá las actividades del 23 al 25 de junio con la participación de expertos, funcionarios y empresarios.

La primera jornada estará dedicada a la cooperación africana y la integración económica. Los debates abordarán las perspectivas de la cooperación Sur-Sur, el Área Continental Africana de Libre Comercio (AfCFTA) y el papel de Argelia en el actual contexto de transformaciones geopolíticas globales.

Durante el segundo día, los participantes analizarán el entorno empresarial argelino, los mecanismos de apoyo a los inversores extranjeros y las perspectivas de fortalecimiento de las asociaciones económicas entre Argelia y España.

La última jornada se centrará en el potencial minero de Argelia, las oportunidades de inversión en el sector extractivo, así como la necesidad de impulsar la innovación tecnológica y el desarrollo industrial del país./.