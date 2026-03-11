Vietnam participa en Festival Internacional del Libro en Laos

El embajador de Hanoi en Vientiane, Nguyen Minh Tam, en el evento. (Fuente: VNA)

Representantes vietnamitas participan en el VI Festival Internacional del Libro y la Cultura, que se celebra en la Universidad Nacional de Laos en Vientiane del 10 al 15 del presente mes.



Con el tema "Los libros conectan culturas", el acontecimiento no solo ayuda a promover la lectura entre los alumnos, estudiantes y la sociedad en su conjunto, sino que también sirve como puente de conexión para la cultura y la cohesión comunitaria.



Vietnam cuenta con tres pabellones en el evento que exhiben cerca de 200 libros con traducción bilingüe (laosiano y vietnamita) y abordan una gran variedad de temáticas, desde la vida de los presidentes Ho Chi Minh y Kaysone Phomvihane, hasta temas políticos, socioeconómicos, educativos, científico-tecnológicos, culturales y artísticos, entre otros.

Panorama de la feria. (Fuente: VNA)