Noticieros
Vietnam participa en Festival Internacional del Libro en Laos
Representantes vietnamitas participan en el VI Festival Internacional del Libro y la Cultura, que se celebra en la Universidad Nacional de Laos en Vientiane del 10 al 15 del presente mes.
Con el tema "Los libros conectan culturas", el acontecimiento no solo ayuda a promover la lectura entre los alumnos, estudiantes y la sociedad en su conjunto, sino que también sirve como puente de conexión para la cultura y la cohesión comunitaria.
Vietnam cuenta con tres pabellones en el evento que exhiben cerca de 200 libros con traducción bilingüe (laosiano y vietnamita) y abordan una gran variedad de temáticas, desde la vida de los presidentes Ho Chi Minh y Kaysone Phomvihane, hasta temas políticos, socioeconómicos, educativos, científico-tecnológicos, culturales y artísticos, entre otros.
En esta ocasión, el embajador de Hanoi en Vientiane, Nguyen Minh Tam, entregó a los invitados libros conmemorativos sobre los presidentes Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane y Souphanouvong, ratificando así los estrechos lazos entre las industrias editoriales de los países.
Con 75 stands de 59 unidades participantes, se espera que el evento atraiga a más de 20.000 visitantes, contribuyendo significativamente a promover la cultura de la lectura y a construir una sociedad de aprendizaje en Laos./.