Vietnam participa en Festival Internacional del Libro en Laos

Representantes vietnamitas participan en el VI Festival Internacional del Libro y la Cultura, que se celebra en la Universidad Nacional de Laos en Vientiane del 10 al 15 del presente mes.
El embajador de Hanoi en Vientiane, Nguyen Minh Tam, en el evento. (Fuente: VNA)

Con el tema "Los libros conectan culturas", el acontecimiento no solo ayuda a promover la lectura entre los alumnos, estudiantes y la sociedad en su conjunto, sino que también sirve como puente de conexión para la cultura y la cohesión comunitaria.

Vietnam cuenta con tres pabellones en el evento que exhiben cerca de 200 libros con traducción bilingüe (laosiano y vietnamita) y abordan una gran variedad de temáticas, desde la vida de los presidentes Ho Chi Minh y Kaysone Phomvihane, hasta temas políticos, socioeconómicos, educativos, científico-tecnológicos, culturales y artísticos, entre otros.

Panorama de la feria. (Fuente: VNA)
Se trata de una actividad de diplomacia cultural cuyo objetivo es difundir la luz del conocimiento y profundizar aún más las relaciones de gran amistad entre ambas naciones indochinas, garantizando que siga siendo duradera y perdurable para las generaciones venideras.

En esta ocasión, el embajador de Hanoi en Vientiane, Nguyen Minh Tam, entregó a los invitados libros conmemorativos sobre los presidentes Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane y Souphanouvong, ratificando así los estrechos lazos entre las industrias editoriales de los países.

Con 75 stands de 59 unidades participantes, se espera que el evento atraiga a más de 20.000 visitantes, contribuyendo significativamente a promover la cultura de la lectura y a construir una sociedad de aprendizaje en Laos./.

