Vietnam participa en Conferencia de Líderes Mundiales sobre la Mujer en China

Beijing (VNA) – Una delegación de la Unión de Mujeres de Vietnam, encabezada por su presidenta Nguyen Thi Tuyen, participó en la Conferencia de Líderes Mundiales sobre la Mujer celebrada en Beijing los días 13 y 14 del presente mes bajo el tema “El futuro común: Un nuevo y más rápido progreso para el desarrollo integral de las mujeres”.

La presidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam, Nguyen Thi Tuyen, habla en el evento (Fuente: VNA)

La conferencia se realizó con motivo del 30.º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing sobre igualdad de género (1995), con la participación de líderes de Estados, Gobiernos y organizaciones de féminas de 110 países. El secretario general del Partido Comunista de China y presidente de este país, Xi Jinping, pronunció un discurso en la sesión inaugural del evento.

En su intervención, Nguyen Thi Tuyen compartió los esfuerzos y logros de Vietnam en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

El país sudesteasiático ha implementado activamente los compromisos de la Declaración de Beijing y los convenios internacionales de derechos humanos, logrando resultados positivos como el aumento del índice de igualdad de género, con un 44% de mujeres en el sector de investigación científica, cerca del 40% en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), el 30% de diputadas en el Parlamento y más del 28% de empresarias, señaló.

Además, Vietnam continúa desarrollando y aplicando políticas que facilitan la plena participación de las mujeres en la vida económica, política y social, priorizando la ciencia, tecnología, empresas, educación y salud para las mujeres, puntualizó.

La nación indochina también contribuye activamente a los esfuerzos internacionales por la igualdad de género. El porcentaje de mujeres oficiales y soldados vietnamitas en las misiones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas (ONU) alcanza el 14,4%, superior al promedio mundial.

La alta funcionaria vietnamita subrayó que los países deben esforzarse por garantizar la paz y estabilidad, condiciones esenciales para el desarrollo y progreso de las mujeres; además de fortalecer el diálogo y el intercambio para promover la igualdad de género de acuerdo con los objetivos comunes y responder a los rápidos cambios del contexto actual, para que las mujeres contribuyan cada vez más a asegurar la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en cada país.

Vietnam desea intensificar la cooperación para elevar el papel de las mujeres en la vida económica, especialmente conectando a mujeres científicas, innovadoras y empresarias, creando oportunidades para que lideren en nuevos sectores, destacó.

La presidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam ratificó la confianza de su país en que, con unidad y determinación, la comunidad internacional continuará materializando la visión de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing hacia un mundo pacífico y sostenible, donde todas las mujeres y niñas sean respetadas, protegidas y empoderadas para un desarrollo integral.

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de la ONU , celebrada en 1995 en Beijing, marcó un hito importante para la igualdad de género global. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing siguen siendo documentos fundamentales para promover los derechos de las féminas en todo el mundo./.