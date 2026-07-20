Vietnam participa como invitado de honor en festival multicultural de Alemania

Martin Schenkelberg (con sombrero cónico vietnamita), Martin Schenkelberg, jefe del Departamento de Integración y Asuntos Sociales de Augsburgo, en el pabellón vietnamita. Foto publicada por VNA

La comunidad vietnamita en el estado alemán de Baviera participó como invitada de honor en el Festival Multicultural de Verano de Augsburgo 2026, contribuyendo a promover la imagen de Vietnam y a fortalecer los intercambios entre los pueblos.



El festival se celebró en Augsburgo, la tercera ciudad más grande de Baviera, con la participación de más de 20 pabellones representativos de distintos países, con el objetivo de celebrar la diversidad cultural y fomentar la interacción entre las comunidades locales.



El pabellón vietnamita atrajo a numerosos visitantes con platos tradicionales como el nem cuon (rollitos frescos) y el bun cha (fideos de arroz con cerdo a la parrilla), además de exhibiciones de ao dai (traje tradicional vietnamita), sombreros cónicos y presentaciones artísticas que reflejaron la identidad cultural del país. Estas actividades contribuyeron a difundir la cultura vietnamita y a fortalecer el entendimiento y los vínculos entre la comunidad vietnamita, la población alemana y los amigos internacionales.



El programa fue organizado conjuntamente por la revista digital Huong Viet, dirigida a la comunidad vietnamita en Alemania, la Asociación Vietnam-Alemania en Schwaben y la Asociación de Vietnamitas en Freising, Baviera.



Claudia Roth, diputada del Bundestag alemán, en el pabellón vietnamita. Foto publicada por VNA

Durante su visita al pabellón vietnamita, Claudia Roth, diputada del Bundestag alemán, y Martin Schenkelberg, jefe del Departamento de Integración y Asuntos Sociales de Augsburgo, elogiaron las contribuciones de la comunidad vietnamita a la promoción cultural, los intercambios entre los pueblos y la amistad entre Vietnam y Alemania. Asimismo, expresaron su admiración por la gastronomía tradicional y el rico patrimonio cultural de la nación indochina.



Por su parte, Pham Khanh Nam, redactor jefe de la revista Huong Viet, destacó que el festival brindó una oportunidad para presentar la imagen de un Vietnam dinámico, con una sólida identidad cultural y comprometido con la integración internacional, al tiempo que permitió fortalecer los vínculos con socios europeos y ampliar la cooperación en cultura, comercio, inversión y desarrollo sostenible.



Añadió que este tipo de actividades también contribuyen a mejorar el entendimiento mutuo y a crear condiciones favorables para que Vietnam aproveche eficazmente las oportunidades derivadas del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA), impulsando una cooperación económica y comercial más sustancial y sostenible entre ambas partes.



La participación de Vietnam en el Festival Multicultural de Verano de Augsburgo 2026 reafirmó una vez más el papel de la diplomacia cultural y de los intercambios entre los pueblos para fortalecer la confianza y el entendimiento mutuos, contribuyendo a consolidar la amistad y la cooperación entre Vietnam, Alemania y otros socios internacionales./.