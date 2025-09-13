Vietnam otorga insignia a cineasta sueco por sus contribuciones culturales

Hanoi (VNA) – El director de cine sueco Bo Öhlén recibió la insignia “Por la causa de la cultura, el deporte y el turismo” del Ministro vietnamita de Cultura, Deportes y Turismo, en reconocimiento a sus destacadas contribuciones a la promoción de la historia y la cultura del país indochino a través del documental Victory Vietnam.



El director de cine sueco Bo Öhlén recibió la insignia “Por la causa de la cultura, el deporte y el turismo”. (Foto: VNA)



El reconocimiento le fue entregado el 10 de septiembre en una ceremonia celebrada en la Embajada de Vietnam en Estocolmo.



Al intervenir en el acto, el embajador Tran Van Tuan subrayó que Victory Vietnam es un documental profundamente conmovedor y auténtico, estrenado oficialmente en abril de 2025 con motivo del 50.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional de Vietnam (30 de abril). La película fue proyectada en Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi, y transmitida en todo el país por la Televisión de Vietnam (VTV), dejando una profunda huella y conmoviendo a millones de vietnamitas dentro y fuera del país.



El diplomático valoró altamente la dedicación de Bo Öhlén a la preservación de los momentos históricos de la lucha de Vietnam por la independencia, destacando que la obra no solo refleja vívidamente la resiliencia del pueblo vietnamita, sino que también refuerza los lazos culturales entre ambos países.



Enfatizó además que la devoción del director por dar a conocer la historia de Vietnam ha ayudado al público sueco e internacional a comprender más profundamente al país.



Por su parte, el director expresó su gratitud por el honor recibido, señalando que la película fue realizada con la intención de reflejar los sentimientos sinceros y la solidaridad mostrada en Suecia durante aquel periodo histórico.



Asimismo, manifestó su esperanza de que el documental no solo sirva como registro histórico, sino que también contribuya a fomentar vínculos culturales más estrechos entre ambos pueblos.



En una carta de felicitación, Le Thi Ha, directora del Instituto de Cine de Vietnam, manifestó su aprecio por la obra, calificándola como un valioso documento histórico y un símbolo de la solidaridad internacional brindada por Suecia durante los años más difíciles de Vietnam, un espíritu que el país sigue atesorando en la actualidad.



La ceremonia también fue ocasión para reafirmar el profundo agradecimiento del Gobierno y del pueblo vietnamitas por el duradero apoyo y la amistad de Suecia. Al mismo tiempo, el evento reforzó la cooperación cultural y cinematográfica entre los dos países, subrayando su compromiso compartido de promover el respeto mutuo, la comprensión y el intercambio cultural entre las naciones./.