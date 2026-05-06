Vietnam otorga gran importancia al fomento de nexos con India, destaca máximo dirigente

Nueva Delhi (VNA) Vietnam concede gran importancia a su vínculo con la India y aspira a fortalecerlo aún más, apoyando al país en su papel cada vez más destacado en los mecanismos regionales y globales, aseguró hoy el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam (derecha), recibe al asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval. (Foto: VNA)

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Al reunirse con el asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval, To Lam destacó que las relaciones entre Vietnam y la India se sustentan en una sólida confianza política, una visión estratégica compartida y objetivos de desarrollo a largo plazo.

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Señaló que, pese a las múltiples fluctuaciones en el contexto global y regional, los lazos entre ambos países se han mantenido firmes y resilientes, y que su visita refleja la amistad tradicional y la cooperación entre Vietnam y la India, contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo tanto en la región como en el mundo.

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Tras resaltar el amplio potencial de cooperación, subrayó la necesidad de que ambas partes impulsen una colaboración más sustantiva en todos los ámbitos, incluidos la economía, la ciencia y la tecnología, la transformación digital, las tecnologías emergentes, la educación, la formación y los intercambios pueblo a pueblo.

Al dar la bienvenida a la visita del líder vietnamita en su nuevo cargo, poco después de que la Asamblea Nacional de Vietnam completara la designación de los principales puestos de liderazgo estatal, Ajit Doval reiteró la especial relevancia de este viaje, calificándolo como un hito clave para profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, especialmente en ámbitos esenciales como la seguridad y el desarrollo.

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El funcionario indio señaló que la “inestabilidad” y la “incertidumbre” se han convertido en rasgos característicos del escenario global actual. No obstante, subrayó que la confianza mutua y el objetivo compartido de desarrollo actúan como factores de equilibrio en este contexto.

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Asimismo, expresó su deseo de que ambas naciones sigan reforzando su cooperación, impulsando el crecimiento y llevando las relaciones bilaterales a un nivel superior.

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Doval también manifestó su admiración por los avances de Vietnam en su desarrollo integral y por su creciente peso en la escena internacional. Reafirmó que la India considera a Vietnam un socio clave en la región, con aportes significativos a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo.

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En la reunión, ambas partes coincidieron en que la cooperación en materia de seguridad adquiere un papel cada vez más relevante en las relaciones bilaterales y subrayaron la importancia de fortalecer la coordinación entre los organismos de seguridad, las fuerzas del orden y las instancias de formulación de políticas.

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To Lam propuso intensificar el intercambio de información estratégica, ampliar la cooperación en ciberseguridad, proteger la infraestructura digital, combatir los delitos de alta tecnología y mejorar la capacidad de respuesta ante desafíos de seguridad no tradicionales.

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Sobre la base de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-India, ambas partes hicieron especial hincapié en la necesidad de una coordinación eficaz en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transnacional, el fraude en línea y otras amenazas emergentes, contribuyendo así a garantizar la seguridad nacional y el orden social en cada país.

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Asimismo, acordaron reforzar el vínculo entre seguridad y desarrollo, ampliando la cooperación en áreas tecnológicas estratégicas como la inteligencia artificial, la transformación digital, la innovación, la energía y la formación de recursos humanos altamente cualificados, considerándolo un pilar clave para fortalecer la autonomía estratégica de cada nación en un contexto de creciente competencia tecnológica global.

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En cuanto a los asuntos regionales e internacionales, ambas partes coincidieron en la importancia de preservar la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo, así como de resolver las disputas por medios pacíficos sobre la base del derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS). También acordaron seguir intensificando las consultas estratégicas y la estrecha coordinación en foros regionales e internacionales, contribuyendo activamente a la construcción de una arquitectura regional estable, inclusiva y basada en normas, en un entorno de seguridad en rápida evolución y con múltiples riesgos latentes.

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Ambas partes expresaron su confianza en que, gracias a la amistad tradicional, el alto nivel de confianza estratégica, la firme voluntad política de los líderes y las numerosas coincidencias en sus enfoques sobre distintos ámbitos de cooperación, especialmente en materia de seguridad, las relaciones entre Vietnam e India continuarán profundizándose de manera más sustantiva y eficaz, en beneficio de ambos pueblos y en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región y el mundo./.