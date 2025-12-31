Vietnam orienta su próxima fase de crecimiento con reformas importantes

Hanoi (VNA) - Vietnam ha implementado algunas de las reformas más trascendentales en décadas, incluyendo una reestructuración profunda de su liderazgo, cambios que, según el portal neerlandés siliconcanals.com, jugarán un rol crucial en el desarrollo económico del país durante los próximos cinco a diez años.

Artículo publicado en el portal neerlandés siliconcanals.com (Foto: captura de pantalla)

En un artículo recién publicado, el autor expresa su admiración por las transformaciones impulsadas por el gobierno vietnamita en el último año. Se trata de modificaciones estructurales que abren un verdadero espacio para un crecimiento genuino.

Uno de los cambios más significativos es la Resolución N.º 68, que promueve el desarrollo de la economía privada. Este cambio permite que las empresas privadas jueguen un rol más relevante en la economía del país, y es considerado un paso fundamental para que Vietnam logre un crecimiento sostenible en el largo plazo.



Otro aspecto destacado es la integración de la economía informal al sistema formal. Se calcula que las empresas familiares representan entre el 20% y el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam, pero la recaudación de impuestos de este sector ha sido limitada. El gobierno ha impulsado a estas empresas a adoptar sistemas de pago digital, contabilidad transparente y registros fiscales conectados directamente con las autoridades. Esto implica un aumento de los impuestos, lo que resulta incómodo para algunos, pero también nivela el campo de juego con las empresas formales, que ya cumplen con las normativas. De esta forma, Vietnam busca construir un mercado más transparente, eficiente y escalable.

El artículo también resalta las nuevas regulaciones más estrictas, que han permitido eliminar a aquellos que aprovechaban vacíos legales, evadían impuestos o usaban prácticas fraudulentas. Si bien estas medidas generan incomodidades a corto plazo, son esenciales para crear un mercado justo y competitivo a largo plazo.



El texto menciona, además, otras reformas clave, como la fusión de provincias, la implementación de documentos nacionales de identidad electrónicos y una digitalización más profunda de los procesos gubernamentales. Estas reformas, aunque complejas y con fricciones inevitables, marcan el camino para un futuro más estructurado. Cualquier cambio estructural profundo suele generar obstáculos y resistencia, pero lo crucial es que el país avance en la dirección correcta. Si esa dirección es la adecuada, los resultados tienden a consolidarse con el tiempo.

El artículo concluye que la economía vietnamita podría experimentar un acelerón significativo en los próximos cinco años, particularmente bajo el liderazgo del período 2026-2031. Este crecimiento tendría el potencial de situar a Vietnam en una posición más cercana a las economías desarrolladas dentro de la próxima década./.