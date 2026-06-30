Vietnam orienta inversión extranjera para fortalecer la autonomía económica

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, instó hoy a transformar radicalmente el enfoque estratégico sobre la atracción de capital foráneo, definiendo que la captación de fondos internacionales no debe buscarse a cualquier precio, sino dirigirse de manera selectiva para consolidar la fuerza endógena, las capacidades tecnológicas, la competitividad y la autonomía de la economía nacional.

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, preside la Conferencia Nacional sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera. (Foto: VNA)





Al intervenir hoy en la Conferencia Nacional de Estudio e Implementación de la Resolución 10-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera, el mandatario subrayó que el país asiático se encuentra en una posición histórica que le exige superar la mera recepción de flujos financieros para concentrarse en la asimilación efectiva de recursos que generen valor agregado local.



La Resolución 10-NQ/TW, emitida el 8 de junio de 2026 sobre la base del balance de casi 40 años de apertura económica, establece como meta para 2030 ubicar a Vietnam en el grupo de vanguardia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en términos de entorno de negocios, capacidad de innovación, calidad de los servicios públicos y aptitud para albergar proyectos de alta tecnología.

Para viabilizar este escenario, el jefe de Estado puntualizó que el sector de Inversión Extranjera Directa (IED) debe sincronizarse con las directrices de desarrollo del sector privado nacional y las empresas estatales, operando de manera conjunta y complementaria dentro de una estrategia integrada que permita a las firmas locales insertarse y escalar posiciones en las cadenas de valor globales.



En su evaluación, To Lam ordenó el establecimiento de un filtro riguroso para rechazar de forma definitiva aquellos proyectos que utilicen tecnologías obsoletas, generen un alto consumo energético, demuestren ineficiencia en el uso del suelo o presenten riesgos de contaminación ambiental, evasión fiscal, fraude de origen o amenazas a la seguridad nacional y la infraestructura de datos.



En consonancia, instó al aparato gubernamental a transitar de una mentalidad de gestión administrativa restrictiva hacia una gobernanza moderna de facilitación del desarrollo, sustituyendo los esquemas de incentivos basados en los insumos iniciales por mecanismos de apoyo condicionados a los resultados finales y al cumplimiento verificable de los compromisos de las corporaciones.



La articulación entre las transnacionales y el tejido industrial doméstico constituye otra de las prioridades fijadas en el documento del Buró Político. El máximo dirigente de Vietnam exhortó a los ministerios y administraciones provinciales a potenciar las capacidades productivas de las empresas locales para transformarlas en proveedores confiables de los grandes conglomerados, requiriendo a los inversionistas internacionales transferir conocimientos, capacitar suministradores locales y compartir estándares técnicos.



Asimismo, señaló que el desarrollo de los recursos humanos de alta calificación es un factor decisivo, por lo cual las zonas industriales y tecnológicas deben aliarse con universidades e institutos de investigación para formar personal cualificado que asuma progresivamente puestos de diseño, investigación y gestión de cadenas de suministro.



La agenda de la Resolución 10-NQ/TW abarca la modernización del mercado de capitales mediante la promoción de la inversión indirecta a largo plazo, la mejora de la clasificación de la bolsa de valores, el fomento de fondos de inversión y la estructuración de centros financieros internacionales y zonas de libre comercio, garantizando la seguridad del sistema frente a riesgos de lavado de dinero o especulación.



To Lam exigió a cada ministerio y provincia elaborar programas de acción específicos con responsabilidades y plazos definidos conforme a la planificación y las ventajas comparativas regionales, evitando la duplicación de infraestructuras masivas como puertos o aeropuertos sin un sustento económico real, y concluyó que la evaluación de los cuadros estatales se medirá bajo criterios estadísticos estrictos de eficiencia en la ejecución de la norma./.