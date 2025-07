Vietnam: Oportunidades y desafíos al expandir exportaciones al mercado Halal

Hanoi (VNA)- El mercado Halal está emergiendo como un destino prometedor para muchas industrias, como productos agrícolas, alimentos, cosméticos y textiles, y para aprovechar este mercado, las empresas vietnamitas deben comprender claramente los estándares, hábitos de consumo y métodos de transacción específicos.

En la conferencia (Fuente: VNA)

Este fue el tema central de la conferencia "El mercado Halal en la región del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) y el Sur de Asia: Oportunidades y desafíos para las empresas", celebrada la víspera.



Do Quoc Hung, subdirector del Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, informó que el mercado Halal global actualmente tiene un valor de miles de millones de dólares y cuenta con más de dos mil millones de consumidores, lo que representa casi el 25% de la población mundial.



La región del GCC, compuesta por seis países (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Bahréin y Omán), es el centro de la cadena de suministro Halal. Con altos ingresos promedio y una gran demanda de consumo, productos Halal como alimentos, bebidas, cosméticos y productos farmacéuticos siempre tienen una gran demanda en esta región.



El comercio bilateral entre Vietnam y los países del GCC alcanzó los 18 mil millones de USD en 2024, de los cuales las exportaciones vietnamitas representaron 7,5 mil millones de dólares.

Por otro lado, la región del Sur de Asia, con alrededor de 600 millones de personas, es un mercado Halal de gran potencial, especialmente en países como Pakistán y Bangladesh. Sin embargo, para acceder a este mercado, las empresas vietnamitas deben cumplir con estrictos estándares, en particular la certificación Halal.



Según Nguyen Minh Phuong, jefa de la Oficina de Asia Occidental y África, Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores, los países del GCC, con altos ingresos y una gran demanda de consumo, presentan atractivas oportunidades para productos de calidad, especialmente alimentos procesados, productos pesqueros, arroz, café, anacardos, cosméticos naturales y textiles ecológicos.



La creciente población inmigrante proveniente del Sur de Asia y el Sudeste Asiático también puede facilitar la entrada de las empresas vietnamitas a estos mercados.



No obstante, la certificación Halal sigue siendo un desafío importante. Cada país tiene requisitos específicos de certificación, sin existir un estándar común para toda la región, y los procedimientos de control aduanero pueden ser largos. Además, la cadena de suministro debe garantizar el cumplimiento de los estándares islámicos desde la materia prima hasta el producto final.



Nguyen Thi Ngoc Hang, directora de Marketing de la Oficina de Certificación Halal (HCA Vietnam), subrayó que la certificación Halal requiere que toda la cadena de suministro cumpla con los estándares islámicos, no solo el producto final. Las empresas deben ser persistentes y tener una estrategia clara para obtener la certificación Halal, expandir sus mercados y aumentar el valor de sus productos.



Para aprovechar al máximo este mercado, los expertos recomiendan que las empresas vietnamitas participen en ferias y exposiciones, colaboren con empresas locales y mantengan actualizada la información sobre las demandas, tendencias de consumo y requisitos técnicos de los mercados importadores./.