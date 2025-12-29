Vietnam ocupa un lugar prioritario en la política exterior de España, asegura embajadora

Hanoi, (VNA) - En la nueva Estrategia de Política Exterior de España, publicada hace unas semanas, Vietnam ocupa un lugar prioritario con el objetivo de aprovechar el gran potencial de las relaciones bilaterales, afirmó la embajadora española en Hanoi, Carmen Cano De Lasala.



La embajadora de España en Hanoi, Carmen Cano De Lasala, en entrevista con la VNA. (Foto: VNA)



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la diplomática subrayó que en abril de 2025 tuvo lugar la primera visita de un presidente del Gobierno español a Vietnam en la historia de los vínculos entre ambos países.



En esa ocasión, ambas partes acordaron trabajar para elevar la relación al nivel de asociación estratégica integral. Como avance concreto, destacó la reciente celebración en Madrid de la primera reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Económica.



“Esto se explica no solo por la impresionante evolución socioeconómica de Vietnam, sino también porque los españoles nos sentimos muy cómodos en el país, donde además somos recibidos con gran calidez y hospitalidad”, señaló.



Pese a la distancia geográfica, la embajadora resaltó la estrecha cercanía entre ambas sociedades y puntualizó que el turismo ha alcanzado cifras récord, con casi 100 mil visitantes españoles al año.



Con motivo del 35.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre la Unión Europea (UE) y Vietnam y del quinto año de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ambas partes (EVFTA), la embajadora valoró su impacto como “grande y muy positivo”. Precisó que el intercambio comercial total entre la UE y Vietnam ha aumentado un 46 % desde la entrada en vigor del acuerdo.



En el caso de España, el comercio bilateral creció un 17 % en 2024, alcanzando un volumen total de seis mil millones de euros en el último año. No obstante, Cano De Lasala consideró necesario encontrar soluciones para corregir el desequilibrio actual, dado que las exportaciones españolas hacia Vietnam siguen siendo relativamente modestas en comparación con su verdadero potencial.



En ese sentido, abogó por la eliminación de barreras no arancelarias y animó a las empresas españolas, líderes en sectores como infraestructuras, energía, textil, productos farmacéuticos y turismo, a participar en el “impresionante desarrollo socioeconómico” de Vietnam. Asimismo, recordó que España fue uno de los primeros países en ratificar el Acuerdo de Protección de Inversiones entre la UE y Vietnam (EVIPA).



En el ámbito del desarrollo sostenible, la embajadora significó que España y Vietnam comparten una “gran tradición marítima”. Señaló que España, además de formar parte del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI), es la segunda potencia pesquera a nivel mundial.



Respecto a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), subrayó que se trata de un asunto “fundamental y decisivo” para la protección de los océanos.



“Durante muchos años, España ha realizado importantes esfuerzos, tanto tecnológicos como humanos, en la lucha contra la pesca ilegal, del mismo modo que Vietnam lo está haciendo actualmente”, remarcó.



Asimismo, destacó que el Memorando de Entendimiento (MoU) firmado por el presidente del Gobierno en abril contempla una estrecha cooperación en el ámbito pesquero, área en la que España está dispuesta a compartir con Vietnam su amplia experiencia./.