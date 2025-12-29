Vietnam ocupa un lugar prioritario en la política exterior de España, asegura embajadora
En la nueva Estrategia de Política Exterior de España, publicada hace unas semanas, Vietnam ocupa un lugar prioritario con el objetivo de aprovechar el gran potencial de las relaciones bilaterales, afirmó la embajadora española en Hanoi, Carmen Cano De Lasala.
La embajadora de España en Hanoi, Carmen Cano De Lasala, en entrevista con la VNA. (Foto: VNA)
En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la diplomática subrayó que en abril de 2025 tuvo lugar la primera visita de un presidente del Gobierno español a Vietnam en la historia de los vínculos entre ambos países.
En esa ocasión, ambas partes acordaron trabajar para elevar la relación al nivel de asociación estratégica integral. Como avance concreto, destacó la reciente celebración en Madrid de la primera reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Económica.