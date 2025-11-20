Vietnam ocupa tercer puesto en ASEAN en velocidad de internet móvil

Hanoi (VNA)- Según el Índice Global de Speedtest, Vietnam ha ascendido del cuarto al tercer lugar en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en cuanto a velocidad de internet móvil.



En concreto, las velocidades móviles en Singapur rondan los 163,29 Mbps, en Malasia los 163,00 Mbps y en Vietnam los 146,64 Mbps.



Países como Tailandia, Indonesia y Filipinas registraron velocidades móviles inferiores a las de Vietnam.



Las últimas estadísticas del Centro de Internet de Vietnam muestran que la velocidad media de 5G en el país ha alcanzado los 447,03 Mb/s de descarga y los 99,26 Mb/s de carga, con una latencia media de tan solo 0,024 segundos.



Estas son las cifras más altas de descarga, carga y latencia jamás registradas para las redes 5G de Vietnam, lo que demuestra los importantes esfuerzos de los operadores nacionales por mejorar la calidad y la estabilidad del 5G.



La mejora de la velocidad de internet móvil en Vietnam se debe a las políticas de desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y a la inversión de los operadores de red.



Viettel ha instalado por sí sola más de 7.000 estaciones base 5G en 34 provincias y ciudades. El grupo tiene como objetivo extender la cobertura 5G al 99% de la población para 2030, con más de 20.000 estaciones base que se espera estén terminadas para finales de 2025./.