Báo Ảnh Việt Nam

Noticieros

Vietnam ocupa tercer puesto en ASEAN en velocidad de internet móvil

Según el Índice Global de Speedtest, Vietnam ha ascendido del cuarto al tercer lugar en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en cuanto a velocidad de internet móvil.

Hanoi (VNA)- Según el Índice Global de Speedtest, Vietnam ha ascendido del cuarto al tercer lugar en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en cuanto a velocidad de internet móvil.

En concreto, las velocidades móviles en Singapur rondan los 163,29 Mbps, en Malasia los 163,00 Mbps y en Vietnam los 146,64 Mbps.

Países como Tailandia, Indonesia y Filipinas registraron velocidades móviles inferiores a las de Vietnam.

Las últimas estadísticas del Centro de Internet de Vietnam muestran que la velocidad media de 5G en el país ha alcanzado los 447,03 Mb/s de descarga y los 99,26 Mb/s de carga, con una latencia media de tan solo 0,024 segundos.

Estas son las cifras más altas de descarga, carga y latencia jamás registradas para las redes 5G de Vietnam, lo que demuestra los importantes esfuerzos de los operadores nacionales por mejorar la calidad y la estabilidad del 5G.

La mejora de la velocidad de internet móvil en Vietnam se debe a las políticas de desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y a la inversión de los operadores de red.

Viettel ha instalado por sí sola más de 7.000 estaciones base 5G en 34 provincias y ciudades. El grupo tiene como objetivo extender la cobertura 5G al 99% de la población para 2030, con más de 20.000 estaciones base que se espera estén terminadas para finales de 2025./.

VNA/VNP

Artículos siguientes

Ver más

Top