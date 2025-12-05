Vietnam, nuevo mercado para las tecnologías estéticas surcoreanas

Hanoi – Las empresas surcoreanas de equipos médicos estéticos están poniendo el foco en el mercado vietnamita, atraídas por una población joven y un fuerte potencial de consumo.



Un reciente informe de la Agencia de Promoción de Comercio e Inversión de Corea del Sur (KOTRA) destaca el rápido crecimiento del mercado vietnamita de dispositivos médicos estéticos. Con cerca de 100 millones de habitantes, una clase media en expansión y la creciente influencia del “K-Content”, el sector de los equipos especializados para el cuidado personal en el hogar está experimentando un notable auge, yendo más allá del simple consumo de productos cosméticos.



Según la consultora Euromonitor, el mercado vietnamita de dispositivos de cuidado personal creció un 23,7 % en dos años, alcanzando 6,57 millones de dólares en 2024, y podría ascender a 12,27 millones de dólares para 2028.



Este crecimiento está impulsado por factores ambientales —contaminación y humedad en grandes ciudades como Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh— que llevan a los jóvenes consumidores a recurrir a soluciones tecnológicas como cepillos limpiadores eléctricos o mascarillas LED. Impulsadas por las redes sociales y el comercio electrónico, las tecnologías surcoreanas gozan allí de una imagen “premium”.



Sin embargo, pese a su enorme potencial, las empresas deben enfrentar una distribución compleja —que incluye hospitales, clínicas, salones y spas— además de procedimientos de homologación exigentes. Para tener éxito, KOTRA recomienda invertir en productos tecnológicamente avanzados, cumplir estrictamente las normativas de certificación locales y desarrollar un sólido servicio posventa, condiciones esenciales para atender a una clientela vietnamita cada vez más exigente./.