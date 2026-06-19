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Vietnam nombra a su primera jueza en Tribunal Internacional del Derecho del Mar
La vicepresidenta de la Academia Diplomática de Vietnam, Nguyen Thi Lan Anh, resultó elegida jueza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para el período 2026-2035, convirtiéndose en la primera ciudadana vietnamita en integrar este tribunal desde su creación en 1996.
Lan Anh, candidata de Vietnam, obtuvo el mayor número de votos entre los aspirantes de la región de Asia-Pacífico en las elecciones celebradas el 18 de junio durante la 36.ª Reunión de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), en la sede de las Naciones Unidas (ONU).
Su elección en la primera ronda de votación, con un amplio respaldo, refleja la confianza de la comunidad internacional en el creciente papel y prestigio de Vietnam, y marca un nuevo hito en la diplomacia multilateral y la integración jurídica internacional del país.
El resultado también evidencia la transición de Vietnam de una participación activa hacia contribuciones cada vez más sustantivas en el desarrollo, la aplicación y el cumplimiento de las normas internacionales, lo que subraya su compromiso y capacidad para aportar de forma más efectiva al sistema de gobernanza global basado en reglas.
El éxito pone de relieve, además, el reconocimiento positivo de los Estados miembros de la UNCLOS a las contribuciones cada vez más relevantes de Vietnam en los órganos de la ONU y en el derecho internacional.
Para Lan Anh, la victoria en esta elección altamente competitiva refleja el reconocimiento de la comunidad internacional a su experiencia, profesionalidad y reputación como experta vietnamita en derecho internacional.
Como jueza del TIDM, ejercerá sus funciones conforme a los principios de independencia e imparcialidad del tribunal, contribuyendo a la implementación efectiva de la UNCLOS y al fortalecimiento del orden jurídico internacional en el ámbito marítimo.
Como país que defiende de forma constante el derecho internacional y respalda la Carta de la ONU y la UNCLOS de 1982, Vietnam seguirá cooperando con otros Estados miembros para promover la plena y efectiva aplicación de la Convención, resolver disputas por medios pacíficos, fortalecer la cooperación marítima y contribuir a la paz, la estabilidad, la seguridad y el desarrollo sostenible en los océanos./.