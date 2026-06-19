Vietnam nombra a su primera jueza en Tribunal Internacional del Derecho del Mar

Dra. Nguyen Thi Lan Anh, candidata de Vietnam al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), durante su intervención. Foto: Thanh Tuan/VNA

La vicepresidenta de la Academia Diplomática de Vietnam, Nguyen Thi Lan Anh, resultó elegida jueza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para el período 2026-2035, convirtiéndose en la primera ciudadana vietnamita en integrar este tribunal desde su creación en 1996.



Lan Anh, candidata de Vietnam, obtuvo el mayor número de votos entre los aspirantes de la región de Asia-Pacífico en las elecciones celebradas el 18 de junio durante la 36.ª Reunión de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), en la sede de las Naciones Unidas (ONU).



Su elección en la primera ronda de votación, con un amplio respaldo, refleja la confianza de la comunidad internacional en el creciente papel y prestigio de Vietnam, y marca un nuevo hito en la diplomacia multilateral y la integración jurídica internacional del país.



El resultado también evidencia la transición de Vietnam de una participación activa hacia contribuciones cada vez más sustantivas en el desarrollo, la aplicación y el cumplimiento de las normas internacionales, lo que subraya su compromiso y capacidad para aportar de forma más efectiva al sistema de gobernanza global basado en reglas.



El éxito pone de relieve, además, el reconocimiento positivo de los Estados miembros de la UNCLOS a las contribuciones cada vez más relevantes de Vietnam en los órganos de la ONU y en el derecho internacional.