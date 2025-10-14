Vietnam moviliza reservas nacionales para auxiliar zonas inundadas

Hanoi (VNA)– El Ministerio de Finanzas de Vietnam autorizó el despliegue de recursos de la reserva nacional, incluyendo arroz y equipos de rescate, para las provincias norteñas de Cao Bang y Lang Son, severamente afectadas por inundaciones y lluvias torrenciales, como parte de los esfuerzos urgentes para estabilizar la vida de la población y apoyar la recuperación.

Esta medida de respuesta inmediata se produce mientras las autoridades advierten sobre la temporada de tormentas de este año, que se prevé con evoluciones climáticas anómalas. Las provincias del norte del país han experimentado lluvias e inundaciones históricas tras el paso de los tifones, dejando miles de viviendas sumergidas y causando daños económicos preliminares estimados en más de 331 millones de dólares.

Según las decisiones emitidas, la Administración de Reservas Estatales, dependiente del Ministerio de Finanzas, entregará de forma gratuita 600 toneladas de arroz de la reserva nacional al Comité Popular de la provincia de Cao Bang. Además, la provincia recibirá equipos de rescate vitales, incluyendo 20 casas refugio ligeras, 400 chalecos salvavidas, 300 aros salvavidas, 50 balsas ligeras, cuatro grupos electrógenos, tres kits de equipos de perforación y corte, seis bombas contraincendios y un igual número conjuntos de equipos para lanzamiento de cables de rescate.

De manera similar, la provincia de Lang Son recibirá un apoyo sustancial de dos mil toneladas de arroz de la reserva nacional para ayudar a la población afectada a superar las consecuencias del desastre natural.

La Administración de Reservas Estatales ha enfatizado su estado de alerta máxima para movilizar recursos en cualquier situación de emergencia durante la temporada de lluvias y tormentas. Las agencias regionales de reserva han sido instruidas para implementar de manera proactiva planes de respuesta, garantizando la seguridad de las personas, los bienes y las reservas nacionales. Se mantiene una vigilancia constante de los pronósticos meteorológicos para emitir directrices específicas y apropiadas.

Bajo el principio de priorizar la prevención, el sector de reservas estatales ha ordenado a sus unidades revisar y desarrollar escenarios detallados para la prevención y el combate de tormentas. Esto incluye una coordinación estrecha con los gobiernos locales donde se ubican los almacenes de reserva, asegurando una respuesta rápida y eficaz ante cualquier eventualidad.

Los centros regionales han desplegado equipos de guardia las 24 horas para implementar medidas de protección, garantizando la seguridad absoluta de los almacenes y el mantenimiento de la cantidad y calidad reglamentaria de las mercancías de reserva.

Los recursos humanos, los vehículos y las existencias están listos para ser distribuidos inmediatamente tras recibir la orden de las autoridades competentes./.