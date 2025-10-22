Vietnam moviliza recursos para superar consecuencias de municiones sin explotar

Hanoi (VNA)- El Centro Nacional de Acción contra las Minas de Vietnam (VNMAC) organizó hoy en Hanoi una conferencia para movilizar recursos destinados a la superación de las consecuencias de las municiones sin explotar remanentes la guerra.



El viceministro de Defensa, coronel general Hoang Xuan Chien, entrega la Orden de la Amistad del Presidente de la República a representantes de las organizaciones internacionales (Foto: VNA)



Este foro tiene como objetivo elevar la conciencia y la responsabilidad de todos los niveles y sectores, así como aumentar la eficacia de la cooperación internacional, la movilización de recursos y la atracción de fondos, especialmente de los 13 países que mantienen una asociación estratégica integral con Vietnam.



Implementando el Programa de Acción Nacional para la superación de las consecuencias de bombas y minas tras la guerra para el período 2010-2025 (Programa 504), Vietnam refuerza activamente la cooperación internacional para compartir experiencias, mejorar capacidades y movilizar fondos con socios como los Gobiernos de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Noruega, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Canadá, Alemania; y organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y su Servicio de Acción contra Minas (UNMAS).



Vietnam también amplía la cooperación con el Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (GICHD) y el Centro Regional de Acción contra las Minas de la ASEAN (ARMAC); además de coordinar con embajadas de otros países, organizaciones internacionales e instituciones no gubernamentales extranjeras para negociar, firmar e implementar memorandos de entendimiento, contribuyendo a mejorar la capacidad del VNMAC y atrayendo numerosos recursos internacionales.



En el período 2020-2025, el VNMAC y las localidades han implementado 44 proyectos con un valor total de ayuda comprometida de 138,5 millones de dólares, lo que coadyuva significativamente a las labores de superación de las secuelas de las municiones sin explotar.



Durante 2023-2024, el Ministerio de Defensa coordinó la investigación, inspección y desminado en todo el país, alcanzando 73.198 hectáreas, de las cuales las fuerzas militares ejecutaron 59.310 hectáreas y el VNMAC y organizaciones internacionales, 13.888 hectáreas.



En la cita, el viceministro de Defensa, coronel general Hoang Xuan Chien, elogió a todos los niveles y sectores y agradeció a los Gobiernos de los países y organizaciones internacionales por sus contribuciones prácticas y efectivas. Solicitó al VNMAC y a las agencias funcionales completar la revisión final del Programa 504 en 2025, elaborar el Programa de Acción Nacional para el nuevo período; y construir urgentemente la Ordenanza sobre la superación de las consecuencias de las bombas y minas postguerra y un sistema legal sincrónico.



Enfatizó la necesidad de intensificar la propaganda, aumentar la conciencia sobre la prevención de accidentes por las municiones sin detonar; fortalecer la cooperación internacional en ciencia, tecnología y capacitación para el manejo de bombas y minas; y movilizar y utilizar los recursos de manera efectiva y transparente.



En la ocasión, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (KOICA) y la organización Peace Trees VietNam (PTVN) recibieron la Orden de la Amistad del Presidente de la República; además, 3 organizaciones internacionales, 19 colectivos y 7 individuos recibieron el certificado de mérito del Primer Ministro por sus contribuciones a la labor de desminado durante el período 2006-2022./.