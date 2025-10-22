Noticieros
Vietnam moviliza recursos para superar consecuencias de municiones sin explotar
Hanoi (VNA)- El Centro Nacional de Acción contra las Minas de Vietnam (VNMAC) organizó hoy en Hanoi una conferencia para movilizar recursos destinados a la superación de las consecuencias de las municiones sin explotar remanentes la guerra.
Este foro tiene como objetivo elevar la conciencia y la responsabilidad de todos los niveles y sectores, así como aumentar la eficacia de la cooperación internacional, la movilización de recursos y la atracción de fondos, especialmente de los 13 países que mantienen una asociación estratégica integral con Vietnam.
Implementando el Programa de Acción Nacional para la superación de las consecuencias de bombas y minas tras la guerra para el período 2010-2025 (Programa 504), Vietnam refuerza activamente la cooperación internacional para compartir experiencias, mejorar capacidades y movilizar fondos con socios como los Gobiernos de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Noruega, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Canadá, Alemania; y organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y su Servicio de Acción contra Minas (UNMAS).
Vietnam también amplía la cooperación con el Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (GICHD) y el Centro Regional de Acción contra las Minas de la ASEAN (ARMAC); además de coordinar con embajadas de otros países, organizaciones internacionales e instituciones no gubernamentales extranjeras para negociar, firmar e implementar memorandos de entendimiento, contribuyendo a mejorar la capacidad del VNMAC y atrayendo numerosos recursos internacionales.
En el período 2020-2025, el VNMAC y las localidades han implementado 44 proyectos con un valor total de ayuda comprometida de 138,5 millones de dólares, lo que coadyuva significativamente a las labores de superación de las secuelas de las municiones sin explotar.
Durante 2023-2024, el Ministerio de Defensa coordinó la investigación, inspección y desminado en todo el país, alcanzando 73.198 hectáreas, de las cuales las fuerzas militares ejecutaron 59.310 hectáreas y el VNMAC y organizaciones internacionales, 13.888 hectáreas.
En la cita, el viceministro de Defensa, coronel general Hoang Xuan Chien, elogió a todos los niveles y sectores y agradeció a los Gobiernos de los países y organizaciones internacionales por sus contribuciones prácticas y efectivas. Solicitó al VNMAC y a las agencias funcionales completar la revisión final del Programa 504 en 2025, elaborar el Programa de Acción Nacional para el nuevo período; y construir urgentemente la Ordenanza sobre la superación de las consecuencias de las bombas y minas postguerra y un sistema legal sincrónico.
Enfatizó la necesidad de intensificar la propaganda, aumentar la conciencia sobre la prevención de accidentes por las municiones sin detonar; fortalecer la cooperación internacional en ciencia, tecnología y capacitación para el manejo de bombas y minas; y movilizar y utilizar los recursos de manera efectiva y transparente.
En la ocasión, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (KOICA) y la organización Peace Trees VietNam (PTVN) recibieron la Orden de la Amistad del Presidente de la República; además, 3 organizaciones internacionales, 19 colectivos y 7 individuos recibieron el certificado de mérito del Primer Ministro por sus contribuciones a la labor de desminado durante el período 2006-2022./.