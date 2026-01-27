Vietnam: Mercado clave de exportación para Corea del Sur en ASEAN

En la 14ª Sesión del Comité Conjunto de Cooperación Comercial, Industrial y Energética entre Vietnam y Corea del Sur (Fuente: VNA)

Las exportaciones de Corea del Sur a Vietnam alcanzaron los 62,8 mil millones de dólares en 2025, lo que representa un aumento del 7,6% en comparación con el año pasado, según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur.



Representantes de la cartera surcoreana destacaron que, en un entorno de comercio internacional volátil, Vietnam es un mercado clave en el sudeste asiático para Corea del Sur, permitiéndole diversificar sus mercados y reducir su dependencia de Estados Unidos y China.



El Gobierno de Corea del Sur se compromete a continuar apoyando el comercio bilateral en beneficio de ambas partes, no solo en semiconductores, sino también en productos de consumo populares.



Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1992, el comercio entre Corea del Sur y Vietnam ha experimentado un salto significativo. La gama de productos ha pasado de artículos intensivos en mano de obra, como textiles y ropa, a productos de alto valor añadido, como semiconductores y dispositivos de comunicación inalámbrica.



En particular, desde la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y Corea del Sur (VKFTA, inglés), el volumen del comercio bilateral se ha triplicado. La estructura comercial entre ambos países es complementaria, con Corea del Sur invirtiendo en Vietnam, exportando bienes intermedios a fábricas en el país indochino, y luego Vietnam exportando productos terminados de vuelta a Corea del Sur.



Además, gracias a la influencia de la ola Hallyu, las exportaciones de productos relacionados con la belleza y alimentos han mostrado un crecimiento impresionante.



Anteriormente, los medios de comunicación surcoreanos citaron el "Informe de Análisis de Tendencias de Importación y Exportación 2021-2025" del Ministerio de Comercio, Industria y Energía, que indicó que las exportaciones de Corea del Sur a China habían disminuido un 19,7% en los últimos cinco años.



Según el Instituto de Economía y Comercio Industrial de Corea del Sur, la disminución de las exportaciones a China podría ser el resultado de que las empresas trasladaran sus bases de producción de China a Estados Unidos o al sudeste asiático./.