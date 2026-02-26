Vietnam mantiene postura coherente sobre el desarme y la no proliferación nuclear

El embajador Mai Phan Dung, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otras organizaciones internacionales en Ginebra, habla en la reunión. Foto: VNA

Vietnam ha demostrado de manera constante un alto sentido de responsabilidad en la promoción del desarme y la no proliferación de las armas nucleares.



Así lo afirmó el embajador Mai Phan Dung, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otras organizaciones internacionales en Ginebra, durante su intervención en el segmento de alto nivel de la Conferencia de Desarme celebrada en la ciudad suiza.



El diplomático señaló que el entorno de seguridad internacional continúa deteriorándose, mientras la competencia estratégica se intensifica y el gasto militar aumenta a escala global.



“En el contexto actual, el riesgo de errores de cálculo y de una escalada involuntaria -en particular el riesgo nuclear- sigue siendo motivo de profunda preocupación. Estas dinámicas plantean desafíos graves para el mecanismo multilateral de desarme”, advirtió.



La Conferencia de Desarme sigue enfrentando un prolongado estancamiento en la adopción de su programa de trabajo, al tiempo que persisten divergencias sobre sus métodos de funcionamiento y su carácter inclusivo, mientras el principio de consenso se ve sometido a crecientes presiones.



Según el embajador, en un escenario marcado por múltiples desafíos, el papel de la Conferencia resulta más relevante e insustituible que nunca, al tratarse del único foro multilateral de negociación en materia de desarme.



Consideró que su tarea específica y su membresía diversa constituyen tanto una fortaleza como una gran responsabilidad. Asimismo, valoró los esfuerzos recientes, incluida la creación de órganos subsidiarios para impulsar debates sustantivos, como pasos constructivos que deben mantenerse y reforzarse.



Mai Phan Dung subrayó además la necesidad de fortalecer un diálogo significativo, evitar la politización y preservar los principios fundamentales de consenso e inclusión.



A su juicio, cualquier iniciativa destinada a mejorar los métodos de trabajo de la Conferencia debe orientarse a reforzar la unidad y no a profundizar divisiones. En el actual contexto internacional, el foro debe reafirmar su papel central en la promoción de la paz y la seguridad internacionales.



El embajador reafirmó que la postura de Vietnam sobre el desarme y la no proliferación nuclear es constante y basada en principios. “Apoyamos un desarme integral, verificable e irreversible, en particular el desarme nuclear. Subrayamos la importancia de prevenir la proliferación de armas nucleares y de fortalecer las medidas de transparencia y creación de confianza. Reiteramos nuestro compromiso con el derecho internacional y con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, declaró.



Asimismo, explicó que la política de defensa de Vietnam se rige por el principio de las “Cuatro No”: no participar en alianzas militares; no alinearse con un país contra otro; no permitir el establecimiento de bases militares extranjeras ni el uso del territorio vietnamita contra terceros; y no recurrir ni amenazar con el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.



En el marco de la Conferencia, Vietnam destacó varias prioridades sustantivas. En primer lugar, expresó su apoyo al inicio de negociaciones sobre un tratado que prohíba la producción de material fisible destinado a armas nucleares u otros artefactos explosivos nucleares, al tiempo que consideró que la continuación de debates sustantivos en los órganos subsidiarios puede contribuir a generar consenso en esta materia.



Además, Vietnam subrayó la importancia de las garantías negativas de seguridad jurídicamente vinculantes para los Estados no poseedores de armas nucleares, considerándolas un instrumento clave para fortalecer la confianza y promover un entorno de seguridad más equitativo.



En un contexto de inestabilidad, la reducción del riesgo nuclear debe ser una prioridad urgente mediante el aumento de la transparencia, la mejora de los canales de comunicación y la prevención de errores de cálculo, con miras a disminuir tensiones y fomentar la confianza.



El país también advirtió sobre la creciente vinculación de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y los sistemas autónomos, con aplicaciones militares, lo que exige garantizar en todo momento el control y la responsabilidad humanos, así como promover el diálogo internacional para evitar consecuencias desestabilizadoras.



Asimismo, Vietnam considera prioritaria la prevención de una carrera armamentista en el espacio ultraterrestre y reafirma que su utilización con fines pacíficos debe preservarse en beneficio de toda la humanidad.



Está previsto que a mediados de este año los Estados parte se reúnan en Nueva York para participar en la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. La cita se considera una oportunidad clave para restaurar la confianza, reafirmar compromisos y promover la aplicación equilibrada de los tres pilares del Tratado: desarme nuclear, no proliferación y uso pacífico de la energía nuclear.



En su calidad de presidente de la próxima Conferencia de Examen, Vietnam se comprometió a facilitar un diálogo inclusivo, constructivo y equilibrado entre los Estados parte, al tiempo que identificó la reducción de diferencias, la disminución de la polarización y el fortalecimiento de la confianza como factores esenciales para alcanzar resultados sustantivos.



El embajador destacó la relación complementaria entre la Conferencia de Desarme y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, pues, los avances en la primera pueden generar un entorno político favorable para la Conferencia de Examen, mientras que el éxito de esta última reforzará la credibilidad y eficacia del mecanismo multilateral de desarme. Vietnam, afirmó, está dispuesto a contribuir activamente y a promover el diálogo en ambos procesos./.