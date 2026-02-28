Vietnam manifiesta preocupación por la escalada de tensiones en Oriente Medio

Hanoi (VNA) – Vietnam expresó su profunda preocupación ante la creciente escalada del conflicto en Oriente Medio, advirtiendo que la situación representa una grave amenaza para la vida y la seguridad de la población civil, así como para la paz y la estabilidad regional y mundial.



La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang. (Fuente: VNA)



La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, formuló hoy esta declaración al responder a preguntas de la prensa sobre la postura de Vietnam frente al deterioro de la situación en la región.



“Vietnam insta a todas las partes involucradas a ejercer la máxima moderación, cesar de inmediato las acciones que agraven las tensiones, proteger a los civiles y la infraestructura esencial, y resolver las diferencias por medios pacíficos, en estricto cumplimiento del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas (ONU) y las resoluciones pertinentes de la ONU”, afirmó la portavoz.



Subrayó además que las partes deben respetar la soberanía y la integridad territorial de los Estados, y crear condiciones propicias para las negociaciones de paz con el fin de garantizar la seguridad y la estabilidad tanto en la región como a nivel global.



Ante los recientes acontecimientos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los organismos competentes han instruido a las misiones diplomáticas de Vietnam en Irán e Israel a mantener una estrecha coordinación con las autoridades locales, las representaciones vietnamitas en países vecinos y los cuerpos diplomáticos acreditados, a fin de monitorear de cerca la situación y estar preparados para aplicar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los ciudadanos vietnamitas y de las sedes diplomáticas.



De acuerdo con los informes más recientes de las embajadas en Israel e Irán, todos los ciudadanos vietnamitas en esos países se encuentran actualmente a salvo.

La Cartera recomendó a los ciudadanos vietnamitas abstenerse de viajar a Irán, Israel o a zonas cercanas afectadas por el conflicto, salvo en casos estrictamente necesarios.



Asimismo, instó a quienes se encuentren en esos territorios a mantener contacto regular con las misiones diplomáticas vietnamitas, seguir atentamente sus orientaciones y cumplir estrictamente las regulaciones y advertencias de seguridad emitidas por las autoridades locales y por el Ministerio.



Para recibir asistencia, los ciudadanos pueden comunicarse con las siguientes líneas de protección consular:



– Embajada de Vietnam en Israel: +972555025616 o +972508783373; correos electrónicos: giooctv.mofa@gmail.com y thuynb.mofa@gmail.com



– Embajada de Vietnam en Irán: +989339658252 (línea directa) o +989334609074 (WhatsApp, Viber)



– Centro de protección ciudadana del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores: +84981848484 o +8496541118; correo electrónico: baohocongdan@gmail.com./.