Vietnam manejará estrictamente casos de difusión de información falsa sobre operaciones comerciales

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam (MSPV) manejará estrictamente los casos de difusión de información falsa o no verificada que perturben el entorno de inversión y negocios en el país, aseveró el teniente general To An Xo, jefe de Oficina y portavoz de la cartera.

En declaración a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) acerca de los recientes casos de c en los campos de finanzas, banca, bienes raíces y bolsa de valores de alto interés público, el funcionario precisó que al aprovechar de esa situación, algunas personas han utilizado las redes sociales para divulgar noticias no verificadas sobre las infracciones de otros individuos y empresas, atrayendo una gran cantidad de seguidores en esas plataformas.

Como consecuencia, se generaron y compartieron muchos comentarios sobre la posibilidad de que se sometan esas infracciones a juicio, sin comprobar las fuentes de información, hecho que podría afectar negativamente a la opinión pública, al mercado financiero y la bolsa de valores de Vietnam, causando daños a la reputación y el estado económico de los individuos, empresas e inversores relacionados, especificó.

Enfatizó que el MSPV está dirigiendo las fuerzas funcionales para recopilar documentos y consolidar evidencias, en pos de llevar a la justicia a aquellos que hayan publicado información no verificada o falsa, con el fin de crear un entorno comercial estable y saludable en Vietnam.