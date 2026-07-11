Hanoi (VNA) - La delegación nacional de Vietnam alcanzó el mejor desempeño de su historia en la quincuagésima sexta Olimpiada Internacional de Física (IPhO 2026), al conquistar cuatro medallas de oro y una de plata, un hito sin precedentes que incluyó, por primera vez, a dos estudiantes con puntuación perfecta en el examen teórico.



Vietnam logra su mejor resultado histórico en Olimpiada Internacional de Física (Foto: VNA)



Según anunció hoy el Ministerio de Educación y Formación, este resultado ubicó al país indochino entre las siete mejores delegaciones del certamen global, superando en calidad de galardones a las ediciones recientes de 2023 (dos oros, dos platas y un bronce), 2024 (dos oros y tres platas) y 2025 (un oro y cuatro platas), e igualando el récord de preseas de 2017 pero con un rendimiento técnico superior.



Los lauros dorados correspondieron a Vu Nguyen Nguyen, alumno de undécimo grado de la Escuela secundaria para superdotados de Hanoi - Amsterdam, y a Nguyen Nhat Minh, del undécimo grado de la Escuela secundaria para superdotados de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Hanoi, habiendo logrado ambos la calificación máxima de 30 de 30 puntos posibles en la prueba teórica.



Las otras dos medallas de oro fueron otorgadas a Ta Ngoc Minh, estudiante de duodécimo grado de la Escuela secundaria para superdotados de Bac Ninh, en la homónima provincia norvietnamita, y a Nguyen Thi Bich Ngoc, del duodécimo grado de la Escuela secundaria para superdotados de Le Hong Phong, provincia de Ninh Binh, mientras que la medalla de plata fue para Le Duy Khanh, alumno de undécimo grado de la Escuela secundaria para superdotados de Lam Sơn, provincia central de Thanh Hoa.



El comité organizador resaltó el alto nivel de preparación, la capacidad de pensamiento analítico y la resolución de problemas abstractos demostrados por los concursantes vietnamitas en una de las competencias científicas escolares más exigentes del mundo.



Asimismo, las autoridades educativas destacaron la composición de la comitiva, que figuró como una de las pocas delegaciones internacionales en contar con dos alumnas en sus filas, así como el hecho de que tres de los cinco integrantes cursan apenas el undécimo grado, lo cual evidencia el potencial, el relevo generacional y la profundidad del talento joven en el campo de la física en el país.



La cita académica internacional se desarrolla del 4 al 12 de julio de 2026 en la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, en Colombia, con la participación de 381 destacados estudiantes de secundaria procedentes de 85 países y territorios del orbe.



Durante el evento, los jóvenes se enfrentaron a dos rigurosas evaluaciones de cinco horas de duración cada una, divididas en una fase teórica y otra experimental, diseñadas para evaluar de forma integral los conocimientos científicos y las habilidades prácticas de los participantes en una disciplina que resulta fundamental para el desarrollo de sectores estratégicos modernos como los semiconductores, la tecnología cuántica, los materiales avanzados, la energía, la tecnología espacial y la automatización./.



