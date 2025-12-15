Vietnam logra importantes resultados en programas de objetivos nacionales

Hanoi (VNA) Los programas de objetivos nacionales de Vietnam sobre la construcción de nuevas zonas rurales, reducción sostenible de la pobreza y desarrollo socioeconómico de las áreas de las minorías étnicas y las regiones montañosas han alcanzado y superado las metas asignadas.



Tales resultados se deben a la atención y dirección de la Asamblea Nacional, el Gobierno, el Primer Ministro, el Comité Directivo Central para los Programas de Objetivos Nacionales 2021-2025, los esfuerzos y la determinación de todo el sistema político, desde el nivel central hasta los locales, y especialmente el consenso y apoyo de todo el pueblo.



Tasa promedio de reducción de la pobreza en zonas de minorías étnicas alcanzó el 3,2%



El Programa sobre la construcción de nuevas áreas rurales, hasta finales de junio de 2025, ha alcanzado y sobrepasado en gran medida las metas asignadas por la Asamblea Nacional y el Gobierno.



En concreto, 4 de 7 indicadores superaron las metas establecidas, incluido el porcentaje de comunas que cumplen con los nuevos estándares avanzados para áreas rurales; mientras los otros 3 indicadores cumplieron lo previsto, especialmente la tasa de comunas con los nuevos estándares para áreas rurales.



Por otro lado, el Programa de Objetivo Nacional para la reducción sostenible de la pobreza ha alcanzado 4 de 5 indicadores y ha superado las metas establecidas por la Asamblea Nacional y el Gobierno



En el programa relacionado con el desarrollo socioeconómico en las minorías étnicas y las zonas montañosas, 6 de los 9 objetivos se han cumplido o superado los objetivos establecidos por la Asamblea Nacional y el Gobierno.

Según datos del Ministerio de Finanzas, hasta el 30 de octubre de 2025, el desembolso de los fondos del presupuesto central en el período 2021-2025 para los tres programas fue de cuatro mil 592 millones de dólares.



Integrar los programas para un mayor impacto



Con el fin de garantizar una gestión más unificada, eficaz, sustantiva y sostenible, y superar la superposición y dispersión de recursos, la duplicación de tareas y la realización de las políticas fragmentadas en los mencionados programas, el Gobierno propuso integrarlos, iniciativa aprobada recientemente por la Asamblea Nacional de la XV Legislatura durante su décimo período de sesiones.



La integración de estos tres programas es extremadamente importante; no disminuye las políticas ni limita el alcance del apoyo, sino que facilita una mayor concentración de recursos para minorías étnicas y las regiones montañosas en el futuro.



El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Nguyen Hoa Binh, informó que las zonas de mayor pobreza actualmente están habitadas principalmente por minorías étnicas. El programa de reducción de la pobreza, implementado previamente a nivel nacional, ahora debe concentrar la inversión en estas áreas para ayudar a las étnias a mejorar sus condiciones de vida, reiteró.



La integración de esos planes ayuda a centrarse en aumentar la inversión en áreas desfavorecidas, regiones de minorías étnicas y zonas montañosas hasta 2035, una diferencia notable respecto al Programa de Objetivo Nacional para el desarrollo socioeconómico de minorías étnicas y áreas montañosas que solo se implementaría hasta 2030; al mismo tiempo, busca mejorar la eficiencia de la ejecución de las tareas, concretar con rapidez las políticas de apoyo y garantizar que las personas reciban beneficios oportunos y sustanciales.



El diputado de la Asamblea Nacional, Huynh Thanh Chung, de la provincia de Dong Nai comentó que el programa de objetivo nacional hasta 2035, después de la integración de los tres programas, será un pilar importante para implementar la estrategia de desarrollo sostenible del país, encaminándose hacia el mejoramiento del nivel de la vida de las personas, la reducción de la brecha regional y la construcción de nuevas áreas rurales modernas y civilizadas.



Una implementación eficaz requiere una innovación significativa en mecanismos, enfoques y métodos. Sugirió que la Asamblea Nacional y el Gobierno sigan perfeccionando los mecanismos, complementando los recursos y creando las condiciones para que las localidades implementen el programa con la mayor eficiencia.



La Asamblea Nacional ha decidido cuatro objetivos específicos para 2030, incluidos aumentar el ingreso promedio de la población rural entre 2,5 y 3 veces en comparación con 2020 y elevar el ingreso promedio de las minorías étnicas a la mitad del promedio nacional.



Además, el país trabaja por mantener una reducción nacional de la tasa de pobreza multidimensional del 1-1,5% anual y bajar la tasa de pobreza multidimensional en las zonas montañosas y de minorías étnicas por debajo del 10%, entre otros aspectos./.