Vietnam: Lluvias fuertes en el centro y ola de frío en el norte

Hanoi (VNA) - El Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos informó que entre el 17 y el 20 de noviembre la región central de Vietnam registrará lluvias intensas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra.

Deslizamiento de tierra en el punto de erosión de la pendiente negativa y daños en el arcén de la carretera en el Km159+150 de la ruta oeste de la autopista Ho Chi Minh, a su paso por la provincia de Quang Tri. (Foto: VNA)

Varios ríos desde Ha Tinh hasta Khanh Hoa podrían experimentar una nueva crecida. Se prevé que los niveles máximos de las crecidas en Hue, Da Nang, Quang Ngai; en el río Kon; en las partes alta y baja del río Ba; en el río Ky Lo y en el río Dinh (Khanh Hoa) alcancen el nivel de alerta entre 2 y 3, e incluso superen la alerta 3 en algunos puntos. Otros ríos en Ha Tinh, Quang Tri, Gia Lai, Dak Lak y Khanh Hoa podrían subir a alerta 1 o 2.

El riesgo de inundaciones, riadas y deslizamientos es especialmente elevado en Ha Tinh, Quang Ngai, el este de Kon Tum, Dak Lak, Khanh Hoa y la zona oriental de Lam Dong. Pese a ello, este fenómeno no se considera tan severo como el registrado a finales de octubre, debido a la menor actividad de los vientos del este y a una vaguada menos marcada.

A partir del 19 de noviembre, las lluvias tenderán a disminuir desde Hue hacia el norte, mientras que podrían ampliarse hacia el sur del país.

Paralelamente, al norte entrará una ola de frío considerada la más intensa desde el inicio del invierno. La masa de aire frío presenta una presión de 1075 mb en su núcleo, con temperaturas inferiores a -30°C, desplazándose directamente de norte a sur, lo que refuerza el descenso térmico.

Entre la noche del 17 de noviembre y el 19 de noviembre, la combinación de lluvias y aire frío hará que las temperaturas caigan de forma notable en el norte y en el norte de la región central. Los días 18 y 19 de noviembre serán los más fríos, con mínimas de 12-14°C en las llanuras, 8-11°C en zonas montañosas y por debajo de 7°C en áreas de gran altitud.

A partir del 20 de noviembre, las lluvias disminuirán y el tiempo cambiará a un patrón de frío seco, con noches y mañanas muy frías y cielos soleados durante el día. El riesgo de escarcha y hielo podría aumentar entre el 20 y el 23 de noviembre, especialmente en zonas montañosas y de meseta del norte del país./.