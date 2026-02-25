Vietnam listo para vender gasolina E10 a partir del 1 de junio

La venta de gasolina en Hanoi. Fuente: VNA

Los principales distribuidores mayoristas de combustibles y las refinerías de Vietnam están preparando las condiciones necesarias para iniciar la comercialización de gasolina biológica E10 en todo el país a partir del 1 de junio.



Según la Asociación de Biocombustibles de Vietnam, el país opera actualmente seis plantas de etanol combustible con una capacidad diseñada combinada de aproximadamente 600 mil metros cúbicos al año, lo que cubriría solo alrededor del 40% de los 1,5 millones de metros cúbicos que se estima que se necesitan anualmente para la producción nacional de E10. Por lo tanto, se prevé que la puesta en marcha aumente significativamente la demanda de etanol, mientras que el suministro nacional de materia prima se mantiene inestable.



Vietnam cuenta con cerca de 600 mil hectáreas de yuca, que producen más de 10,5 millones de toneladas de raíces frescas al año. Sin embargo, la fragmentación del cultivo y la baja productividad han provocado escasez de materias primas, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.



El doctor Chu Tien Quang, exjefe del Departamento de Políticas de Desarrollo rural del Instituto Central de Gestión Económica, sugirió diversificar la materia prima del etanol para incluir maíz, salvado de arroz, subproductos agrícolas y arroz de baja calidad, lo que contribuiría a aliviar la presión sobre los recursos de la tierra y a generar valor añadido para los agricultores.



Nguyen Tri Ngoc, vicepresidente y secretario general del Consejo General de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, consideró que el desarrollo de variedades de yuca de alto rendimiento y el fortalecimiento de la agricultura por contrato entre empresas y agricultores también son clave para estabilizar el suministro.



La refinería de petróleo Dung Quat, operada por la empresa de Refinación y Petroquímica Binh Son (BSR), perteneciente al Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam), estima una demanda de etanol de unos 300 mil metros cúbicos al mes. La refinería ha modernizado sus sistemas de mezcla y planea priorizar la compra de etanol nacional, e importar volúmenes adicionales si es necesario para garantizar un suministro suficiente para la producción de E10 RON95, señaló su director, Cao Tuan Si.



El Grupo Nacional de Petróleo de Vietnam (Petrolimex) afirmó haber revisado y modernizado los tanques de almacenamiento, los sistemas de mezcla y los equipos, garantizando al mismo tiempo la calidad del producto conforme a las normas técnicas y capacitando al personal operativo. El grupo opera actualmente siete plantas de mezcla de biocombustibles en todo el país, con una capacidad total de entre 6 y 6,1 millones de metros cúbicos al año, y colabora con proveedores nacionales e internacionales para asegurar el suministro de etanol, incluyendo importaciones de Estados Unidos, Corea del Sur, Singapur y Filipinas, para la fabricación de E10.



Sin embargo, persisten desafíos. Según las normas técnicas nacionales, el contenido de oxígeno en el E10 no debe superar el 3,7% en masa, lo que requiere una gasolina base con cero contenido de oxígeno. El suministro nacional de este combustible base actualmente solo cubre alrededor del 60% de la demanda, y el 40% restante debe importarse a un mayor costo, lo que podría incrementar los costos de producción.



Mientras tanto, la Corporación Petrolera de Vietnam (PVOIL), filial de Petrovietnam, opera 12 plantas de mezcla de biocombustibles en todo el país y mantiene vínculos estables con productores nacionales de etanol para satisfacer aproximadamente la mitad de su demanda, mientras que el resto se importa de mercados como Estados Unidos, Brasil y Tailandia.



Representantes de la industria señalaron que, junto con la preparación de la infraestructura, la inversión continua, un suministro estable de materia prima y una política de precios adecuada en la fase inicial serán esenciales para garantizar una transición fluida a nivel nacional al E10 a partir del 1 de junio./.