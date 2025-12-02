Vietnam listo para compartir experiencia con Cuba en transformación digital en el periodismo

Hanoi (VNA) – Vietnam está dispuesto a apoyar a Cuba en la promoción de la transformación digital en las actividades periodísticas, afirmó el presidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam (APVN), Le Quoc Minh, durante un encuentro sostenido hoy en Hanoi con Jorge Legañoa Alonso, presidente de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam, Le Quoc Minh, y Jorge Legañoa Alonso, presidente de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. (Foto: VNA)

Quoc Minh, quien también es vicepresidente de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, y redactor jefe del periódico Nhan Dan (El Pueblo), subrayó que Vietnam está dispuesto a asistir a Cuba mediante capacitación, intercambio de experiencias y transferencia de software y herramientas de gestión de redacciones digitales.

El anfitrión destacó el vínculo histórico entre las agencias de prensa de ambos países, una relación que se ha fortalecido a lo largo de generaciones, incluyendo a numerosos periodistas vietnamitas que estudiaron en Cuba.

Mostrando su admiración por los esfuerzos de Cuba para superar dificultades, Quoc Minh señaló que Vietnam está listo para ofrecer apoyo incondicional a Cuba, especialmente en los ámbitos del periodismo y la comunicación, enfatizó.

Al abordar el impulso de Vietnam hacia la transformación digital en el periodismo, destacó que el país ha avanzado rápidamente en la era post-COVID-19. Señaló que la transformación digital va más allá de la inversión tecnológica, requiriendo un cambio de mentalidad, habilidades, modelos de redacción y métodos de entrega de información.

Por su parte, Legañoa Alonso expresó sus profundas condolencias al pueblo vietnamita por las pérdidas causadas por recientes tormentas e inundaciones.

La delegación cubana obtuvo valiosas lecciones del proceso de reforma de Vietnam, particularmente en los sectores económico y de comunicaciones, mientras compartía con franqueza las dificultades sin precedentes que enfrenta Cuba.

El visitante enfatizó que, a pesar de los enormes desafíos, este momento también ofrece una oportunidad para que la prensa revolucionaria cubana fortalezca su determinación y demuestre su compromiso con la renovación de sus métodos de operación y la superación de la adversidad.

Bajo su nueva estrategia de desarrollo, la máxima prioridad de Prensa Latina es modernizar su infraestructura tecnológica y reforzar las bases técnicas y legales necesarias para la transformación digital, señaló, destacando que este proceso solo puede ser efectivo si se realiza junto con software de gestión adecuado y herramientas de redacción que mejoren la eficiencia operativa en un entorno mediático moderno.

La agencia también busca expandir su alcance, mejorar la eficiencia operativa y modernizar sus métodos de reporte para satisfacer las demandas de los medios contemporáneos, permitiendo un compromiso más directo y flexible con el público, añadió.

Legañoa Alonso expresó su deseo de fortalecer la capacitación y compartir experiencias con las entidades de prensa vietnamitas para adaptarse y desarrollarse con fuerza en la era digital.

Ambas partes acordaron trabajar de cerca en la formación profesional, el intercambio de experiencias y la organización de cursos de capacitación sobre periodismo moderno y multiplataforma.

Reconocieron que fortalecer la cooperación en periodismo ayudará a que los medios de ambos países se desarrollen aún más, contribuyendo así a reforzar la solidaridad tradicional entre Vietnam y Cuba.

Más temprano ese mismo día, la delegación de Prensa Latina depositó flores en el monumento en honor a expertos cubanos y recorrió el Museo de Historia Militar de Vietnam./.