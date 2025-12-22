Vietnam lanza su primera plataforma nacional de datos turísticos

Hanoi (VNA) La plataforma nacional de datos turísticos Visit Vietnam, que se espera entre en funcionamiento completo en el segundo trimestre de 2026, se presentó el 20 de este mes, marcando un paso crucial hacia la era digital del turismo vietnamita.



La plataforma Visit Vietnam funciona como un mercado digital centralizado donde las agencias de viajes y los proveedores de servicios pueden presentar productos, actualizar información y contactar a los viajeros a través de un canal nacional oficial. (Foto: Sun Group)



Desarrollado por la Administración Nacional de Turismo de Vietnam en alianza con diversas entidades técnicas, el sistema se posiciona como una infraestructura digital unificada. Su propósito es gestionar la capacidad de los destinos, regular los flujos de visitantes y detectar riesgos operativos de forma preventiva, proporcionando a las empresas herramientas de gestión basadas en información inmediata.



El ecosistema se nutre de diversas fuentes de información, integrando datos de organismos gubernamentales, aportaciones de la comunidad turística y el feedback directo de los usuarios.



Visit Vietnam funciona además como un asistente virtual de viajes. Gracias al uso de datos nacionales y algoritmos de recomendación, su IA permite a los turistas diseñar itinerarios personalizados según sus intereses y presupuesto, facilitando la reserva de transporte, alojamiento y tours desde una sola interfaz.



Asimismo, los usuarios reciben alertas en vivo sobre el clima, el estado de las aglomeraciones o cualquier cambio imprevisto en su destino.



La plataforma también aprovecha los patrones de comportamiento y consumo de socios internacionales como Visa para sugerir servicios que se ajusten al perfil real del cliente. Al conectar los datos de las principales corporaciones turísticas del país, el sistema es capaz de generar modelos de pronóstico de mercado para toda la industria.



Durante la ceremonia de presentación, Pham Van Thuy, subdirector de la Administración Nacional de Turismo, destacó que este proyecto simboliza un cambio de paradigma, preparando al sector para un futuro impulsado por la tecnología, los datos y la inteligencia artificial.



Por su parte, el coronel Ha Nam Trung, del Centro Nacional de Datos, subrayó que Visit Vietnam establece los cimientos de un ecosistema donde ministerios, gobiernos regionales y empresas privadas colaboran y se benefician del intercambio de información.



La iniciativa aspira a consolidarse internacionalmente de cara a la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, donde Vietnam ejercerá como anfitrión. La plataforma ofrecerá un modelo de "Datos como Servicio" a agencias globales, permitiéndoles acceder a información depurada y en tiempo real para entender mejor el mercado y optimizar su toma de decisiones, eliminando la carga de procesar datos brutos de forma independiente.



Para todo el 2025, se proyecta que Vietnam reciba unos 21,5 millones de turistas internacionales, un crecimiento del 21% respecto al año anterior que superaría las cifras prepandemia COVID-19. Con un turismo nacional que alcanzaría los 140 millones de viajeros y unos ingresos estimados por encima de los 41,5 mil millones de dólares, Visit Vietnam está llamada a convertirse en el nuevo motor estratégico para el crecimiento económico del sector./.