Vietnam lanza Premios Digitales de ASEAN 2026

Hanoi (VNA) El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam lanzó los Premios Digitales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 2026 (ADA), llamando a empresas, agencias y organizaciones nacionales a postularse para el evento.

El producto de una empresa vietnamita ganó el premio de plata en la ronda final de los Premios Digitales de la ASEAN, celebrada en enero de 2025 en Tailandia. (Foto: Comité Organizador)





Se trata de una oportunidad para afirmar el valor y ampliar el mercado de los productos digitales “Make in Vietnam”.



Los ADA son un prestigioso galardón en la región, organizado anualmente por la Reunión de Ministros Digitales de la ASEAN, con el objetivo de buscar y honrar iniciativas, productos y soluciones de tecnología digital con aplicaciones prácticas; fomentar la creatividad en el desarrollo tecnológico; pronosticar tendencias y el potencial para el desarrollo de la tecnología digital; reconocer el papel de esta tecnología en el desarrollo económico y elevar la calidad de vida de las personas en los países de la región.



Tras el éxito de las ediciones anteriores, los países sudesteasiáticos acordaron un plan para continuar organizando los Premios ADA. La ronda final y la ceremonia de entrega de laureles de esta edición se celebrarán en Vietnam en enero de 2026.



Agencias y empresas vietnamitas pueden enviar sus documentos antes del 15 de septiembre, y deben incluir una descripción del producto en el formulario y un video de presentación de hasta tres minutos en inglés (formato MP4).



Los ADA 2026 tienen seis categorías: Producto del Sector Público, Producto del Sector Privado, Inclusión Digital, Contenido Digital, Startup Digital e Innovación Digital.



Vietnam ha alcanzado numerosos logros en las ediciones anteriores de los ADA, contribuyendo así a mejorar significativamente la posición de la industria de la tecnología de la información y las comunicaciones y a promover los productos y servicios de las empresas y las instituciones de investigación digital nacionales./.