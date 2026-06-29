Vietnam lanza oficialmente la Bolsa de Carbono

En la ceremonia de lanzamiento. (Foto: VNA)

Hanoi, 29 jun (VNA)- La Bolsa de Carbono de Vietnam ha comenzado hoy oficialmente sus operaciones en la Bolsa de Valores de Hanoi (HNX), marcando un paso importante en la formación y el desarrollo del mercado de carbono en el país indochino.

El lanzamiento tiene como objetivo mejorar los mecanismos de mercado para promover la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, generar impulso para el crecimiento verde, elevar la competitividad de las empresas y orientarse hacia el desarrollo sostenible, cumpliendo el compromiso de lograr cero emisiones netas para 2050.

En su intervención inaugural, el presidente de HNX, Nguyen Anh Phong, dijo que el hecho es el resultado de la implementación del Proyecto para el establecimiento y desarrollo de un Mercado de Carbono en Vietnam, de conformidad con la Decisión No. 232/QD-TTg del Primer Ministro.

Informó que el mercado cuenta inicialmente con 6 empresas de valores que cumplen los criterios de elegibilidad para convertirse en miembros y más de 100 fuentes de emisión incluidas en la lista de cuotas de emisión de gases de efecto invernadero asignadas, listas para participar en las operaciones.

Se espera que el mercado impulse la inversión en proyectos de reducción de emisiones, amplíe el acceso a la financiación verde y ayude a las empresas a mejorar su competitividad, fortalecer el valor de su marca y cumplir con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) cada vez más estrictos.

Al respecto, Nguyen Thanh Cong, subdirector de la División del Mercado de Carbono del Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, afirmó que el mercado tiene como objetivo respaldar los compromisos de Vietnam en materia de reducción de gases de efecto invernadero, incluyendo su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) y su meta de cero emisiones netas para 2050, al tiempo que fomenta la inversión en tecnologías bajas en carbono y mejora la competitividad de las empresas vietnamitas.

El presidente de HNX, Nguyen Anh Phong, habla en la cita (Fuente: VNA)

Antes del lanzamiento, el Departamento de Cambio Climático firmó acuerdos de cooperación con la Bolsa de Valores de Vietnam (VNX), la Corporación de Depósito y Compensación de Valores de Vietnam (VSDC), la Bolsa de Valores de Hanoi (HNX) y el Banco Comercial Conjunto para la Inversión y el Desarrollo de Vietnam (BIDV).

Según Nguyen Tuan Quang, subdirector interino del Departamento de Cambio Climático, los acuerdos establecen mecanismos para el intercambio de datos, la supervisión del mercado, la liquidación y las transacciones relacionadas con las cuotas de emisiones y los créditos de carbono. También demuestran la preparación organizativa, técnica y operativa del país para gestionar el mercado de carbono y apoyar la transición ecológica y el desarrollo sostenible.

Si bien el marco legal y la infraestructura técnica se están implementando gradualmente, los expertos señalan que la preparación de las empresas sigue siendo el mayor desafío del mercado.

Dang Hong Hanh, experta en cambio climático de PoA Carbon Vietnam JSC, afirmó que las 110 empresas que participan en la fase piloto tienen acceso anticipado al mercado de carbono, pero también deben entregar cuotas de emisiones equivalentes a sus emisiones reales.

Más importante aún, señaló, la participación temprana permite a las empresas cambiar su perspectiva, considerando el carbono no solo como una obligación ambiental, sino como un activo económico capaz de generar valor mediante el comercio de cuotas de emisiones y créditos de carbono.

El profesor Luong Duc Long, vicepresidente y secretario general de la Asociación Nacional de Cemento de Vietnam (VNCA), afirmó que la asignación piloto de cuotas de emisiones incentivará a los fabricantes de cemento a modernizar la producción, mejorar la eficiencia y fortalecer la competitividad, al tiempo que se preparan para las medidas comerciales internacionales relacionadas con el clima, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM) de la Unión Europea.

Una vez que esté plenamente operativo, el mercado permitirá a los sectores que pueden reducir las emisiones a menor costo vender las cuotas excedentes a las industrias que enfrentan mayores costos de mitigación, lo que ayudará a Vietnam a alcanzar sus objetivos climáticos de manera más rentable./.