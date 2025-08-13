Vietnam lanza campaña solidaria por 65 años de amistad con Cuba

Hanoi (VNA) La ceremonia de lanzamiento de la campaña de apoyo al pueblo cubano “65 años de amistad Vietnam-Cuba” se llevó a cabo hoy en Hanoi, con la participación de numerosos funcionarios de ambas naciones.



El presidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, y delegados en el evento. Foto: Thanh Tung - VNA



El evento se celebra con motivo del 65 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países (2 de diciembre) y se prolongará hasta el 16 de octubre venidero, con el objetivo de recaudar al menos de 2,6 millones de dólares para ayudar al pueblo cubano a superar las dificultades actuales.



El presidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, habla en el evento. Foto: Thanh Tung - VNA



Al intervenir en el encuentro, el presidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, subrayó que se trata de un acontecimiento de profunda trascendencia política, social y diplomática, demostrando el firme compromiso del Partido, el Estado y el pueblo del país indochino con Cuba en su camino de independencia nacional y socialismo.



Durante los últimos 65 años, la relación entre las dos partes se ha convertido en un símbolo ejemplar de una solidaridad internacional pura, leal y firme, reiteró.



A pesar de estar a medio mundo de distancia, los dos pueblos siempre se apoyan mutuamente en los buenos momentos, pero sobre todo en los difíciles, destacó. Van Chien enfatizó que esta acción refleja la tradición de humanidad del pueblo vietnamita y una vívida muestra de la profunda y estrecha amistad entre ambas naciones.



El programa no sólo tiene como objetivo proporcionar apoyo material a Cuba, sino que también difunde con fuerza el mensaje de solidaridad y apoyo internacional, remarcó.

Puntualizó que, en cualquier circunstancia, el pueblo vietnamita siempre estará hombro con hombro con la isla caribeña.



Exhortó a las organizaciones miembros del Frente de la Patria, a la comunidad empresarial, individuos en el país y vietnamitas residentes en el extranjero, a ayudar a Cuba a superar las dificultades y continuar desarrollando el país en el camino socialista elegido por el pueblo de la nación caribeña.



Aspiramos a que la campaña se convierta en una actividad educativa, especialmente para las generaciones más jóvenes. Manifestó además que se trata de oportunidad para aprender e inculcar los nobles valores de la amistad internacional que perduran para siempre en un mundo turbulento, y que se seguirán difundiendo en el futuro.



Por su parte, el vicepresidente y secretario general de la Cruz Roja de Vietnam, Nguyen Hai Anh, dijo que esta no es sólo una campaña humanitaria, sino también un fuerte mensaje a los amigos internacionales de que "Vietnam siempre estará junto a Cuba, como Cuba lo está al lado de Vietnam".



Formuló votos para que las organizaciones internacionales, las agencias diplomáticas, la comunidad empresarial y los amigos extranjeros en Vietnam respondan con entusiasmo y unan sus manos para contribuir al éxito de la actividad.



El embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, enfatizó que los nexos de amistad son especiales y de larga data, cultivados por el Presidente Ho Chi Minh y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.



Cuba siempre está agradecida por el apoyo y la ayuda de Vietnam, concluyó./.