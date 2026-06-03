Vietnam lanza aplicación para localizar gasolineras y gestionar el consumo de combustible

Hanoi (VNA) - El Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, anunció la puesta en marcha de la aplicación “Quanh tôi” (“A mi alrededor”), una plataforma digital destinada a facilitar la búsqueda de estaciones de servicio, la consulta de información, el envío de denuncias y la gestión de gastos de combustible.

La aplicación móvil “Quanh Tôi” facilita la búsqueda de estaciones de servicio y la consulta de información sobre combustibles en Vietnam. (Foto: Ministerio de Industria y Comercio)

Disponible desde el 1 de junio de 2026 en dispositivos con sistemas iOS y Android, la aplicación puede descargarse a través de App Store y Google Play mediante la búsqueda del nombre “Quanh tôi”.

Mediante un mapa digital integrado, la plataforma permite identificar la estación de servicio más cercana, consultar direcciones y rutas de acceso, verificar si el establecimiento se encuentra en funcionamiento y conocer los tipos de combustibles disponibles junto con sus precios actualizados. Estas funciones resultan especialmente útiles para los conductores que recorren largas distancias o para quienes necesitan información rápida y fiable en momentos de fluctuaciones en el suministro del mercado.

Además de servir como herramienta de consulta, la aplicación incorpora un sistema de interacción directa entre los ciudadanos y las autoridades. Los usuarios pueden reportar irregularidades como la venta de combustible a precios distintos de los establecidos, cierres injustificados de establecimientos, limitaciones en la cantidad de combustible vendida, la falta de emisión de facturas o problemas relacionados con la calidad de los productos, la seguridad contra incendios y la protección del medio ambiente.

Según el Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno, estas denuncias serán recibidas y procesadas de forma inmediata, lo que contribuirá a reforzar la participación ciudadana en la supervisión de las actividades comerciales del sector y a mejorar la transparencia del mercado.

La plataforma también permite a los usuarios evaluar la calidad de la atención y los servicios ofrecidos por las estaciones de servicio. Esta función busca incentivar mejores estándares de atención al cliente y promover un entorno empresarial más transparente, moderno y competitivo.

Entre las funciones más destacadas de “Quanh tôi” figura la gestión de vehículos y el seguimiento de los gastos personales en combustible. La plataforma permite almacenar información de los vehículos, registrar el historial de repostajes, controlar el consumo y calcular los costos asociados a cada unidad.

Por otra parte, las estaciones de servicio pueden utilizar la aplicación para promocionar servicios complementarios, como puntos de recarga para vehículos eléctricos, tiendas de conveniencia, lavado de automóviles, sanitarios y áreas de restauración, además de actualizar los precios de venta. La información se actualiza de forma constante para ayudar a los consumidores a elegir con mayor precisión dónde abastecerse.

El Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno destacó que la aplicación no solo beneficia a los usuarios, sino que también constituye una herramienta para analizar y monitorear el mercado, detectar tempranamente posibles anomalías y mejorar la gestión y regulación del suministro de combustibles, garantizando así el abastecimiento para las actividades productivas y la vida cotidiana.

En las próximas fases de desarrollo, “Quanh tôi” incorporará nuevas funcionalidades, entre ellas alertas sobre variaciones anómalas de precios y existencias, previsiones de oferta y demanda, advertencias sobre el desperdicio de combustible y herramientas avanzadas de análisis de datos destinadas a apoyar las labores de gestión.

La entrada en funcionamiento de esta aplicación representa un nuevo paso en el proceso de transformación digital del sector de los combustibles en Vietnam./.