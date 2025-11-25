Vietnam intensifica acciones de recuperación tras graves inundaciones en provincias centrales

Hanoi (VNA) - Las fuerzas competentes de Vietnam están concentrando todos los recursos para ayudar a la población del Centro y la Altiplanicie Occidental del país a superar las consecuencias de las históricas inundaciones, mediante el transporte de ayuda humanitaria, el aseguramiento de las comunicaciones, la reparación de infraestructuras y el respaldo a la vida cotidiana.

Las fuerzas competentes de Vietnam están concentrando todos los recursos para ayudar a la población del Centro y la Altiplanicie Occidental del país a superar las consecuencias de las históricas inundaciones (Fuente: VNA)

Según el Departamento de Gestión de Diques y Prevención de Desastres, hasta las 18:30 del 24 de noviembre, las inundaciones habían afectado más de 1.307 hectáreas de acuicultura, 82.414 hectáreas de arroz y otros cultivos, y 117.067 hectáreas de plantas agrícolas. Además, provocaron la muerte o arrastre de 3,37 millones de cabezas de ganado y aves de corral, e inundaron 202.567 viviendas.

El tráfico se vio gravemente afectado, con 12 deslizamientos en las carreteras nacionales 20 y 27C, mientras que en la red ferroviaria permanecen pendientes reparaciones en 15 puntos, con la previsión de restablecer la circulación total durante la noche del 25 de noviembre. Las pérdidas económicas preliminares en las provincias centrales se estiman en más de 500 millones de USD.

Para apoyar a los damnificados, entre el 10 de octubre y el 24 de noviembre, la Corporación de Ferrocarriles de Vietnam transportó 15.334 envíos de bienes esenciales a las provincias del Centro Sur, priorizando su carga en trenes de pasajeros y de mercancías de rápido itinerario, garantizando el suministro de alimentos, medicinas, ropa y artículos básicos a las zonas aisladas.

En el Centro y la Altiplanicie Occidental, el Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones (Viettel) desplegó un amplio plan de aseguramiento de comunicaciones con casi 6.000 generadores móviles, más de 1.900 baterías de respaldo, 17 teléfonos satelitales, 48 radios y 9 vehículos de transmisión móvil, a fin de mantener las comunicaciones las 24 horas del día.

En la provincia de Khanh Hoa, la empresa utilizó drones de transporte y cámaras aéreas para trasladar suministros y apoyar las labores de búsqueda y rescate. Además, se activó el sistema de roaming entre operadores para garantizar la conectividad de la población en todo momento.

Dak Lak es una de las localidades más afectadas, con 63 fallecidos, 8 desaparecidos, más de 150.000 viviendas anegadas, más de 180.000 hectáreas de cultivos dañadas y más de 3,2 millones de cabezas de ganado y aves arrastradas.

El presidente del Comité Popular provincial, Ta Anh Tuan, pidió considerar la superación de los daños como tarea urgente y movilizar todos los recursos, aplicando la consigna “superar las consecuencias a medida que baja el agua”. El 24 de noviembre, la provincia decidió otorgar asistencia de emergencia de tres millones de VND (alrededor de 120 USD) por hogar pobre y 1,5 millones de VND para otros hogares afectados.

En Quang Ngai, el vicepresidente del Comité Popular provincial, Do Tam Hien, inspeccionó los graves deslizamientos en la Carretera Nacional 24 y en la zona de Kon Plong. En varios tramos, los desprendimientos de tierra bloquearon totalmente el tránsito; solo en el Km112+200, un deslizamiento de unos 1.500 metros cúbicos ocurrido el mediodía del 24 de noviembre interrumpió por completo la vía. Las fuerzas funcionales movilizaron maquinaria pesada para restablecer el paso provisional.

Por su parte, la provincia de Khanh Hoa declaró la situación de emergencia por desastres naturales la tarde del 24 de noviembre, tras intensas lluvias entre el 16 y el 22 de noviembre, con acumulaciones de hasta 490 milímetros, que provocaron erosiones y la interrupción de numerosas rutas principales. La Carretera Nacional 27C sufrió hundimientos severos en dos puntos, varias carreteras provinciales registraron desprendimientos, y el puente Ngoc Thao en la ciudad de Nha Trang presentó daños en su estribo M2 y en el muro aguas arriba, requiriendo intervención urgente.

Estos fenómenos inusuales de lluvias e inundaciones en las regiones del Centro y la Altiplanicie Occidental evidencian la importancia de una respuesta rápida y coordinada de los sectores y autoridades locales para proteger la vida y restablecer la estabilidad de la población./.