Vietnam inicia construcción del Museo del Partido tras XIV Congreso Nacional

Hanoi (VNA) El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, asistió hoy al inicio de la construcción del Museo de PCV, en saludo al 96 aniversario de la fundación de la organización política y al éxito de su XIV Congreso Nacional.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, el primer ministro Pham Minh Chinh y delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Al intervenir en el acto, Vo Thanh Hung, subjefe de la Oficina del Comité Central del PCV, enfatizó que se trata de un evento de especial significado, demostrando el profundo respeto por la gloriosa historia del Partido a lo largo de sus 96 años de trayectoria (3 de febrero de 1930-2026).



La obra se define como un lugar para preservar y exhibir documentos y materiales históricos invaluables del Partido, así como un destino para transmitir y reflejar de manera veraz y vívida el glorioso viaje revolucionario de la organización política y el pueblo, reiteró.



Asimismo, se considera un sitio importante para educar sobre las tradiciones revolucionarias, contribuyendo a fomentar la fe, la ética y los ideales revolucionarios de los cuadros, los miembros del Partido y el pueblo, especialmente la generación más joven; y un lugar para presentar a los amigos internacionales la historia, el papel y las inmensas contribuciones del PCV a la causa revolucionaria de liberación nacional en todo el mundo, remarcó.

El museo está pensado para convertirse en un establecimiento cultural e histórico único, donde convergen elementos tradicionales de la civilización milenaria de la nación y una mezcla de un pasado glorioso y la aspiración de un futuro prospero, apuntó.



Para garantizar que la obra se complete en el plazo previsto y con los estándares de calidad requeridos, Vo Thanh Hung instó al inversor, los contratistas participantes y las agencias y unidades pertinentes a demostrar el máximo nivel de determinación, esfuerzo y responsabilidad en cada fase del proyecto.



El 12 de diciembre de 2025, el Buró Político seleccionó por unanimidad el concepto de planificación y el diseño arquitectónico del Museo, inspirándose en el valor tradicional de "Aldea-País" de la cultura vietnamita, caracterizado por los setos bambú y la muelle de agua. La obra arquitectónica refleja la inteligencia y las aspiraciones de autodeterminación de de la nación indochina en la nueva era.



Se espera que el Museo entre en funcionamiento en el segundo trimestre de 2029 y abra sus puertas a los visitantes con motivo del centenario de la fundación del Partido el 3 de febrero de 2030./.