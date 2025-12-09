Vietnam inaugura nueva línea de defensa ante ciberfraudes

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ante la evolución cada vez más compleja de los delitos cibernéticos y el fraude en línea de alta tecnología, la Asociación Nacional de Seguridad Cibernética de Vietnam (NCA) estableció una sede en Ciudad Ho Chi Minh, convirtiéndose en una "línea de defensa" adicional.

El teniente general Nguyen Minh Chinh, vicepresidente permanente de la NCA, habla en el evento. (Fuente: VNA)



El mayor general Le Xuan Minh, director del Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención y Control de Delitos de Alta Tecnología (A05) del Ministerio de Seguridad Pública, dijo que Vietnam ha logrado muchos éxitos sobresalientes en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital.



Sin embargo, las amenazas a la ciberseguridad están aumentando drásticamente, afectando directamente la seguridad nacional y el orden social, enfatizó.



Ciudad Ho Chi Minh es el mayor centro económico, financiero, comercial y tecnológico del país, donde se concentran muchos sistemas importantes de infraestructura digital, empresas tecnológicas, institutos y escuelas, y una gran comunidad de usuarios, comentó.



Se trata también de un área con riesgos de ciberseguridad, con complejas campañas de fraude, ataques de intrusión, robo de datos y fraude de identidad mediante nuevas tecnologías, por lo tanto, el lanzamiento de la filial de NCA en Ciudad Ho Chi Minh tiene una importancia estratégica, puntualizó.



Por su parte, el teniente general Nguyen Minh Chinh, vicepresidente permanente de la NCA, dijo que la inauguración de la obra no solo responde a los requisitos prácticos de la protección de la seguridad cibernética, sino que también tiene un significado estratégico para el desarrollo socioeconómico de todo el país.



Esta nueva línea de defensa fue creada con el objetivo de convertirse en una institución que conecte e implemente directamente tareas de ciberseguridad, desarrollo de recursos humanos y mejoramiento de la capacidad de defensa de toda la región, contribuyendo de forma práctica al desarrollo sostenible y seguro de la economía digital de Vietnam, remarcó.



El presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Duoc, consideró que la ciberseguridad juega un papel vital, actuando como un "escudo" para proteger los activos, los datos y la soberanía nacional, creando una base para el desarrollo estable de la economía digital y el gobierno digital.



Una ciberseguridad fuerte fortalecerá la confianza de las personas y las empresas en el entorno digital, promoverá la innovación y ayudará a que las transacciones y actividades en línea se realicen de forma transparente y segura, precisó.



En el futuro, la recién establecida oficina se coordinará con el Departamento PA05, la Policía de Ciudad Ho Chi Minh y la prensa para advertir sobre el fraude, proteger a los niños, prevenir el secuestro y la seducción en línea; replicar el modelo de la campaña "No estar solo" y "Ciudadano digital seguro"; crear un conjunto de herramientas para identificar riesgos y documentos que guíen las prácticas de seguridad en línea.



La unidad planea organizar cursos de capacitación, entrenamientos y simulacros técnicos según las necesidades prácticas de las localidades y empresas; conectar institutos, escuelas y empresas para formar un ecosistema de capacitación continua; así como intensificar la cooperación internacional en aras de dominar gradualmente las nuevas tecnologías y establecer el Equipo de Respuesta Rápida de Seguridad Cibernética del Sur, entre otros./.