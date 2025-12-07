Vietnam inaugura consulado honorario en Zagreb para fortalecer lazos con Croacia

Hanoi (VNA) – Vietnam abrió oficialmente su Consulado Honorario en Zagreb, la capital de Croacia, un paso que refuerza la amistad y la cooperación entre ambos países.



El embajador vietnamita en Croacia, Bui Le Thai, (derecha) y Marko Moric, cónsul honorario de Vietnam en Croacia. (Foto: VNA)

La ceremonia de inauguración, celebrada el 4 de diciembre, contó con la presencia del embajador vietnamita en Croacia, Bui Le Thai, quien destacó que la apertura del consulado refleja el compromiso de ambos gobiernos de ampliar y profundizar la colaboración bilateral en todos los ámbitos.

Bui Le Thai señaló que la apertura también es una implementación concreta de la política del Partido y del Estado vietnamitas en relación con los asuntos internacionales del país.

El embajador subrayó que la oficina funcionará como un canal clave para fortalecer los intercambios humanos y fomentar los vínculos económicos, comerciales, culturales, educativos y turísticos entre Vietnam y Croacia.

Asimismo, expresó su confianza en Marko Moric, cónsul honorario de Vietnam en Croacia, destacando su reputación, experiencia y cercanía con Vietnam, y aseguró que cumplirá sus responsabilidades y contribuirá al desarrollo de la cooperación bilateral.

Agregó que la Embajada vietnamita y las agencias competentes colaborarán estrechamente para facilitar la labor del Cónsul Honorario, fortaleciendo la amistad y la cooperación multifacética entre los dos países.

Moric, por su parte, afirmó que trabajará para que el consulado se convierta en un puente confiable y duradero entre ambos pueblos.

Vietnam y Croacia han mantenido relaciones estables durante más de tres décadas, con intercambios políticos, económicos, culturales y turísticos constantes. Las visitas mutuas a todos los niveles y las consultas periódicas han consolidado la cooperación, mientras que el comercio bilateral continúa creciendo, mostrando un gran potencial para futuros proyectos conjuntos./.