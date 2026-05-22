Vietnam impulsa una mayor cooperación tecnológica con Italia

La embajadora de Vietnam en Italia, Nguyen Phuong Anh. Foto ofrecida por la Embajada de Vietnam en Roma.

Vietnam busca ampliar la cooperación con socios italianos en transferencia de tecnología, inteligencia artificial (IA), infraestructura verde y formación profesional, informó la embajadora de Vietnam en Italia, Nguyen Phuong Anh.



En su intervención en la cuarta Conferencia Internacional sobre Mecatrónica Inteligente Avanzada (AIM2026), la embajadora señaló que Vietnam está entrando en una nueva fase de desarrollo centrada en la autonomía estratégica, el crecimiento verde y la innovación, al tiempo que refuerza su posición como un importante centro de manufactura y logística en la ASEAN.



El comercio bilateral entre Vietnam e Italia ha alcanzado casi los 8.000 millones de dólares, y Italia sigue siendo el tercer mayor socio comercial de Vietnam en la Unión Europea, señaló.



Según la embajadora, ambas economías presentan una fuerte complementariedad estratégica, ya que Italia aporta fortalezas en tecnología avanzada y experiencia en diseño global, mientras que Vietnam ofrece sólidas capacidades de producción y un amplio acceso a los mercados de la ASEAN y Asia-Pacífico.



Grandes empresas italianas como Leonardo, Fincantieri y Piaggio han ampliado su presencia en Vietnam con el apoyo de importantes instituciones financieras y de seguros italianas como SIMEST, SACE e ICE.



También destacó el compromiso de Italia de 500 millones de euros con Vietnam en el marco de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP), describiéndolo como un catalizador para una mayor cooperación en energías renovables e industrias de alta tecnología.



La Embajada de Vietnam en Roma está dispuesta a apoyar a las empresas italianas para convertir las oportunidades de cooperación en proyectos concretos, especialmente de cara a una prevista visita a Vietnam de una delegación de empresas y expertos italianos el próximo noviembre, añadió Phuong Anh.



AIM2026 es un importante foro internacional que reúne ideas, estrategias e iniciativas de colaboración destinadas a fortalecer los esfuerzos de desarrollo de exportaciones de Italia.



Entre los altos funcionarios italianos presentes en la conferencia se encontraban el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida./.