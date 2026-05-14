Vietnam impulsa una cooperación de inversión selectiva, de calidad y sostenible

El viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Van Thang, habla en la cita (Fuente: vneconomy.vn)

El viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Van Thang, afirmó hoy que en la nueva etapa de desarrollo el país está pasando de la atracción masiva de inversión extranjera directa (IED) a un enfoque más selectivo, orientado a la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad.

En su intervención en el Foro “Conexión para el Desarrollo de Vietnam 2026”, el subjefe del Gobierno señaló que el mundo atraviesa una profunda transformación caracterizada por una competencia estratégica entre grandes potencias, la reestructuración de las cadenas de suministro, la transición verde y digital, así como el desarrollo de la inteligencia artificial, los semiconductores y otras tecnologías estratégicas.

Estos cambios representan tanto desafíos como oportunidades para que Vietnam reconfigure su papel en las cadenas de valor globales, impulsando el crecimiento basado en la ciencia y la tecnología, la innovación, la economía digital, la economía verde y el sector privado.

Según el vicepremier, el sector de inversión extranjera sigue siendo un punto destacado de la economía vietnamita, con más de 46.500 proyectos vigentes y un capital registrado superior a 543 mil millones de USD, mientras que el capital ejecutado acumulado alcanza aproximadamente 357 mil millones de USD. Este sector aporta más del 20% del Producto Interno Bruto (PIB), alrededor del 70% del valor total de las exportaciones y genera empleo para millones de trabajadores. Vietnam mantiene así su posición entre los principales destinos de IED en la ASEAN.

Estos resultados reflejan la confianza de la comunidad empresarial internacional en la estabilidad política y el entorno de inversión del país. En los últimos años, numerosos grandes grupos han ampliado sus inversiones en sectores como electrónica, semiconductores, alta tecnología, energía, logística, finanzas y servicios modernos, contribuyendo a la formación de nuevos ecosistemas productivos y cadenas de suministro en Vietnam, puntualizó.

Sin embargo, el viceprimer ministro señaló que la vinculación entre el sector de IED y la economía nacional aún no cumple las expectativas. Las empresas vietnamitas participan principalmente en segmentos de bajo valor añadido, la tasa de localización sigue siendo limitada y la capacidad de integración en las cadenas globales aún es insuficiente.

En la cita (Fuente: vneconomy.vn)

En la nueva etapa, el objetivo es mejorar la calidad de la cooperación y aumentar la difusión de beneficios entre la IED y la economía interna. Vietnam reafirma que el sector de inversión extranjera es una parte importante de la economía nacional, fomentado para un desarrollo a largo plazo en un entorno de igualdad, cooperación y competencia leal.

El Gobierno continuará perfeccionando las instituciones, mejorando el entorno de inversión y pasando de una mentalidad de gestión a una de servicio al desarrollo. La atracción de IED se orientará hacia la selectividad, priorizando la tecnología, la innovación, el valor añadido, la eficiencia en el uso del suelo, la protección ambiental y la vinculación con las empresas nacionales, subrayó.

El vicepremier enfatizó que Vietnam creará condiciones favorables para los inversores que operen de manera legal, eficiente y a largo plazo, al tiempo que adoptará medidas firmes contra prácticas como la transferencia de precios, el fraude comercial, las violaciones ambientales, el uso de tecnologías obsoletas y la infracción de la propiedad intelectual.

El Foro “Conexión para el Desarrollo de Vietnam 2026” fue organizado por el Instituto de Estudios de Políticas y Estrategias, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Vietnam y la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera, con la participación de más de 300 delegados de agencias gubernamentales, localidades, asociaciones y empresas nacionales y extranjeras.

​Los debates se centraron en la atracción de IED de nueva generación y en soluciones para fortalecer la vinculación entre la inversión extranjera y las empresas nacionales, promoviendo la transferencia tecnológica y el aumento de la tasa de localización, contribuyendo al desarrollo sostenible del país./.