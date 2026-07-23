Vietnam impulsa una ASEAN+3 más integrada y resiliente
Con el fin de garantizar que la cooperación ASEAN+3 continúe desarrollándose y adaptándose eficazmente a los cambios en el entorno estratégico de la región y del mundo, Vietnam exhorta a los países a seguir priorizando la integración económica y la conectividad regional mediante la aplicación efectiva de los acuerdos comerciales.
Los cancilleres de la ASEAN+3 posan para una foto. Foto: Viet Dung - VNA
Con el fin de garantizar que la cooperación ASEAN+3 continúe desarrollándose y adaptándose eficazmente a los cambios en el entorno estratégico de la región y del mundo, Vietnam exhorta a los países a seguir priorizando la integración económica y la conectividad regional mediante la aplicación efectiva de los acuerdos comerciales.
Así lo subrayó hoy el jefe de la diplomacia vietnamita, Le Hoai Trung, durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de ASEAN+3 (China, Corea del Sur y Japón), celebrada en el marco de la 59.ª Reunión de Cancilleres de la agrupación regional (AMM-59) y las citas conexas en Manila, Filipinas.
El representante reafirmó el papel de la ASEAN+3 en el establecimiento de un marco estratégico para que los países de la región fortalezcan la integración económica, mejoren su autodeterminación y contribuyan a garantizar un futuro pacífico y próspero en la zona.
Se espera que la ASEAN+3 amplíe también la colaboración en materias de energías y alimentos, incluida la investigación de la posibilidad de elaborar un acuerdo común de cooperación energética, con vistas a ayudar a la región a elevar su resiliencia y capacidad de respuesta ante los desafíos y las crisis externas.
Además, hizo votos por que China, Japón y Corea del Sur fortalezcan la cooperación y apoyen al bloque del Sudeste Asiático en los campos de la tecnología, la innovación y la transformación digital, así como implementen de manera efectiva los tratados de los líderes de las partes sobre el desarrollo de vehículos eléctricos, energías limpias y desarrollo bajo en carbono.
El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, en la reunión. Foto: Viet Dung - VNA
Durante la conferencia de prensa ordinaria en Hanoi, la portavoz de la Cancillería, Pham Thu Hang, instó a las partes involucradas en los incidentes en Bai Co May a actuar con moderación y respetar la UNCLOS de 1982.