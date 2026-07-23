Vietnam impulsa una ASEAN+3 más integrada y resiliente

Los cancilleres de la ASEAN+3 posan para una foto. Foto: Viet Dung - VNA

Con el fin de garantizar que la cooperación ASEAN+3 continúe desarrollándose y adaptándose eficazmente a los cambios en el entorno estratégico de la región y del mundo, Vietnam exhorta a los países a seguir priorizando la integración económica y la conectividad regional mediante la aplicación efectiva de los acuerdos comerciales.

​Así lo subrayó hoy el jefe de la diplomacia vietnamita, Le Hoai Trung, durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de ASEAN+3 (China, Corea del Sur y Japón), celebrada en el marco de la 59.ª Reunión de Cancilleres de la agrupación regional (AMM-59) y las citas conexas en Manila, Filipinas.

​El representante reafirmó el papel de la ASEAN+3 en el establecimiento de un marco estratégico para que los países de la región fortalezcan la integración económica, mejoren su autodeterminación y contribuyan a garantizar un futuro pacífico y próspero en la zona.

​Se espera que la ASEAN+3 amplíe también la colaboración en materias de energías y alimentos, incluida la investigación de la posibilidad de elaborar un acuerdo común de cooperación energética, con vistas a ayudar a la región a elevar su resiliencia y capacidad de respuesta ante los desafíos y las crisis externas.

​Además, hizo votos por que China, Japón y Corea del Sur fortalezcan la cooperación y apoyen al bloque del Sudeste Asiático en los campos de la tecnología, la innovación y la transformación digital, así como implementen de manera efectiva los tratados de los líderes de las partes sobre el desarrollo de vehículos eléctricos, energías limpias y desarrollo bajo en carbono.

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, en la reunión. Foto: Viet Dung - VNA