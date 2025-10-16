Vietnam impulsa su promoción turística en feria ITB Asia 2025 en Singapur

Singapur (VNA) - Vietnam fortalece su presencia internacional en el sector turístico con una destacada participación en la feria ITB Asia 2025, que se celebra del 15 al 17 de octubre en el Centro de Convenciones Marina Bay Sands, en Singapur.

El embajador de Vietnam en Singapur, Tran Phuoc Anh, y representantes del Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh en ITB Asia 2025. (Foto: VNA)

La delegación vietnamita está conformada por el Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Da Nang, más de 20 empresas líderes del sector y la aerolínea nacional Vietnam Airlines. El pabellón de Vietnam – Ciudad Ho Chi Minh ha captado la atención del público y de socios internacionales, gracias a una presentación creativa de destinos, productos turísticos y actividades culturales tradicionales.

Según el Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, esta es la primera actividad dentro del Programa de Promoción Turística Vietnam – Ciudad Ho Chi Minh en Singapur 2025.

Además de su presencia en ITB Asia, el programa incluye encuentros con organismos y socios locales, así como actividades promocionales en el marco del “Festival del Pho de Vietnam 2025”, con el objetivo de consolidar la posición de la ciudad como destino turístico de referencia en la región.

Por su parte, el pabellón de Da Nang, bajo el lema “Nueva Da Nang – Nuevas Experiencias”, ha generado gran interés con una variada oferta de productos turísticos, como recorridos por sitios Patrimonio de la Humanidad (Hoi An, el santuario de My Son, las Montañas de los Cincos Elementos), turismo MICE, turismo de lujo, golf, turismo ecológico y de playa. Actividades interactivas como el juego “La rueda de la suerte” ofrecieron premios atractivos a los visitantes, creando una experiencia participativa y dinámica.

Durante la ceremonia de inauguración, el embajador de Vietnam en Singapur, Tran Phuoc Anh, destacó que, si bien no es la primera vez que Vietnam participa en ITB Asia, la presencia de numerosos pabellones y más de 20 empresas demuestra el enorme potencial del turismo vietnamita para atraer visitantes internacionales.

Subrayó, además, que el turismo MICE continúa siendo una tendencia clave en Singapur, y que las empresas vietnamitas deben reforzar sus capacidades organizativas en este ámbito.

Luong Van Sang, director ejecutivo de Asiana Link Travel, señaló que ITB Asia 2025 pone de relieve dos grandes tendencias del sector: el avance hacia un turismo sostenible y la integración tecnológica en los servicios turísticos. Según el directivo, las empresas vietnamitas deben adoptar estas tendencias para alinearse con los estándares globales del sector.

Ahmat Romli, director de proyectos de la agencia GC Butler Travel & Events SDN BHD (Malasia), elogió a Vietnam como un destino turístico con gran potencial.

“Nuestra compañía trabaja con varios mercados en Asia, incluido Vietnam, y vemos oportunidades no solo en Ciudad Ho Chi Minh, sino también en Hanoi, Ha Long, Da Nang y Sapa. Esperamos colaborar con proveedores vietnamitas para llevar a más turistas desde Malasia y otros países de la región a descubrir las maravillas del país. Además, la gastronomía vietnamita es excepcional y merece ser explorada”, afirmó.

ITB Asia es una de las ferias de turismo más importantes de la región Asia-Pacífico, organizada anualmente por Messe Berlin. En esta edición, la feria se celebra en el espacio más amplio desde su creación, ocupando cinco pabellones frente a los tres del año pasado, y con la participación de más de 1.500 compradores internacionales, una cifra récord en la historia del evento./.