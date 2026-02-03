Vietnam impulsa su potencial turístico en el mercado israelí

Tel Aviv (VNA) – Un taller para presentar la oferta turística de Vietnam sesionó el 1 de febrero en Tel Aviv, en el marco de la 32.ª Feria Internacional de Turismo del Mediterráneo (IMTM 2026).

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

El taller ofreció una visión actualizada del potencial turístico de Vietnam y presentó un ecosistema integral de servicios, que incluye el diseño de circuitos en serie, programas de viajes de incentivo y paquetes personalizados. Asimismo, los participantes debatieron orientaciones para la cooperación en el desarrollo de productos adaptados a las necesidades de los viajeros israelíes para el período 2026–2027.

Al valorar positivamente la participación activa de las empresas vietnamitas en IMTM 2026, el consejero comercial Le Thai Hoa destacó la inauguración de la ruta directa Tel Aviv–Hanoi como un hito importante, que demuestra la eficacia de la conectividad aérea entre ambos países.

Señaló que este servicio no solo mejora el acceso al mercado, acorta las distancias geográficas y amplía el alcance de los destinos, sino que también permite a las empresas aprovechar mejor las oportunidades de cooperación en ámbitos como el comercio, la inversión, el turismo, el trabajo y los servicios.

La nueva ruta, añadió, actúa como un “nuevo puente” que conecta dos culturas ricas y economías dinámicas impulsadas por la innovación, abriendo un nuevo capítulo en la cooperación turística bilateral.

El consejero comercial también elogió a las empresas vietnamitas por su papel pionero en la exploración del mercado israelí tras la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio Vietnam–Israel (VIFTA). Su presencia en IMTM 2026, con servicios profesionales y un profundo conocimiento cultural, contribuirá a aumentar los flujos turísticos y a proyectar una imagen más clara de un Vietnam moderno, dinámico y con identidad propia.

IMTM es la mayor feria profesional de turismo de Israel y del Mediterráneo Oriental, celebrada anualmente desde hace más de 30 años. La edición de 2026, que se desarrolla oficialmente los días 3 y 4 de febrero en el Centro de Exposiciones Expo Tel Aviv, reúne cerca de 200 stands y miles de delegados de más de 50 países.

La participación de las empresas vietnamitas representa un paso importante en la promoción de la imagen del país en el mercado de Oriente Medio y el Mediterráneo.

Las estadísticas indican que los israelíes realizaron alrededor de nueve millones de viajes al extranjero en 2023 y más de siete millones en 2024, lo que confirma el gran potencial de este mercado emisor para destinos de larga distancia como Vietnam.

La presencia vietnamita en IMTM 2026 coincide con el lanzamiento oficial de la ruta directa Tel Aviv–Hanoi por parte de Arkia Airlines, que reduce el tiempo de viaje a casi 12 horas. Esta conexión se considera un fuerte impulso para el crecimiento del turismo bilateral y el fortalecimiento de los intercambios económicos y culturales entre ambos países./.