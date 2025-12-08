Vietnam impulsa su posicionamiento como hub digital regional

Hanoi (VNA)- Vietnam está emergiendo como un eslabón estratégico en la cadena de suministro de infraestructura digital del Sudeste Asiático, impulsado por la creciente demanda de Inteligencia Artificial (IA), servicios en la nube y economía digital. Según la Encuesta de Intención de Inversión Asia-Pacífico 2025 de la CBRE Vietnam- empresa de servicios e inversiones en bienes raíces comerciales-, los centros de datos se han convertido en el segundo tipo de activo alternativo más importante para los inversionistas.

Los estudios indican que alrededor del 70% de la carga de procesamiento global de centros de datos entre 2023 y 2030 estará vinculada a la IA, lo que eleva la demanda con un crecimiento anual compuesto de 19% a 22%.

La región Asia-Pacífico podría representar hasta 55 GW en 2028. En Vietnam, la expansión de la IA generativa exige mayor densidad de racks y sistemas de enfriamiento avanzados, acelerando el desarrollo de modelos de Colocation a gran escala y Hyperscale (que es un paradigma de computación que se enfoca en escalar sistemas masivamente para manejar grandes volúmenes de datos y cargas de trabajo), como el centro de datos de CMC en Tan Thuan, capaz de alcanzar 20 kW por rack.

Vietnam posee uno de los mercados de digitalización con el crecimiento más rápido en la región, con 80 millones de usuarios de internet y un objetivo de comercio electrónico de 35 mil millones de dólares en 2025. El mercado de la nube podría crecer más del 21% anual hasta 2030.

La entrada en operación del Centro Nacional de Datos el 19 de agosto de 2025 marca un hito para la infraestructura de computación de alto rendimiento y establece nuevos estándares de seguridad para el sector público, fortaleciendo la posición de proveedores locales como Viettel y VNPT.

A pesar del creciente interés extranjero, el mercado aún es pequeño: la capacidad operativa alcanzaba 104 MW en octubre de 2025, apenas una décima parte de Shanghái y muy por debajo de Singapur.

Cinco empresas dominan el 97% de la oferta, con Viettel IDC a la cabeza. No obstante, la capacidad adicional prevista de 589 MW podría multiplicar por 5,6 el tamaño del mercado después de 2030. El proyecto Tan Phu Trung de Viettel (140 MW) representa el primer desarrollo del modelo Hyperscale del país.

El costo de construcción es una ventaja decisiva: un centro de datos Tier III en Hanoi o Ciudad Ho Chi Minh cuesta unos siete millones de dólares por MW, casi un 50% menos que en Tokio o Singapur.

Según CBRE, esta brecha de costos, junto con la ola Hyperscale impulsada por IA, genera oportunidades significativas, aunque requiere alianzas estratégicas, fusiones o adquisiciones para mitigar riesgos regulatorios y de suministro eléctrico.

Con el objetivo gubernamental de desplegar al menos 10 nuevos cables submarinos hacia 2030 y una fuerza laboral joven con 75% de formación prevista, Vietnam se encuentra en un momento estratégico para consolidarse como un hub emergente de centros de datos en Asia durante 2025–2030./.