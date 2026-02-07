Vietnam impulsa su política exterior en la nueva era

Hanoi (VNA) - En el marco de la Conferencia Nacional para la implementación de la Resolución del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el canciller vietnamita, Le Hoai Trung, presentó hoy el informe temático titulado “El desarrollo de las relaciones exteriores en la nueva era, acorde con la dimensión histórica, cultural y la posición del país”.

En el evento. (Fuente: VNA)

El canciller explicó que el informe se centra en tres contenidos principales: la línea de política exterior del XIV Congreso del PCV y sus principales novedades; los requisitos para el desarrollo de las relaciones exteriores en la nueva era; y las orientaciones de acción destinadas a materializar los objetivos establecidos.



Al analizar la política exterior definida en el XIV Congreso, Hoai Trung subrayó que esta constituye una parte inseparable de la línea general de desarrollo nacional del PCV, heredera de la gloriosa tradición diplomática del país y reflejo de la nueva posición y fortaleza de Vietnam tras 40 años de Doi Moi (Renovación). El canciller explicó que el informe se centra en tres contenidos principales: la línea de política exterior del XIV Congreso del PCV y sus principales novedades; los requisitos para el desarrollo de las relaciones exteriores en la nueva era; y las orientaciones de acción destinadas a materializar los objetivos establecidos.

Los documentos del Congreso incorporan importantes innovaciones en el pensamiento y avances estratégicos, en respuesta a las exigencias del desarrollo nacional en un contexto regional e internacional marcado por cambios rápidos y complejos.

En dichos documentos, el Partido reafirma la aplicación coherente de una política exterior de independencia, autodeterminación y resiliencia, orientada a la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, basada en la multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores.

El canciller vietnamita, Le Hoai Trung. (Fuente: VNA)



Vietnam contribuye activamente a la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, con el espíritu de ser un amigo, un socio fiable y un miembro activo y responsable de la comunidad internacional.



Entre las principales novedades se destacan el objetivo de desarrollar las relaciones exteriores en la nueva era de manera acorde con la dimensión y la posición del país; la incorporación de los enfoques de autonomía estratégica y autosuficiencia, considerando la fortaleza interna como factor decisivo en combinación con la fuerza externa; y la reafirmación de que la política exterior y la integración internacional constituyen una tarea “clave y permanente”, estrechamente vinculada a la construcción y defensa de la Patria.



En cuanto a los requisitos para el desarrollo de las relaciones exteriores en esta nueva etapa, el ministro identificó tres misiones fundamentales: mantener un entorno pacífico y proteger la Patria de forma proactiva; promover el papel pionero de la diplomacia en la movilización de recursos para el desarrollo, contribuyendo al logro de ambiciosos objetivos de crecimiento económico; y elevar la posición, el prestigio y la imagen de Vietnam en el ámbito internacional.



Para implementar de manera eficaz la política exterior del XIV Congreso, Le Hoai Trung propuso centrar los esfuerzos en unificar la conciencia en todo el sistema político; institucionalizar de manera temprana la línea de política exterior; construir y desplegar una estrategia integral de relaciones exteriores; garantizar recursos acordes con las nuevas exigencias; y fortalecer la coordinación estrecha entre las fuerzas y los actores involucrados en la labor exterior.



El ministro expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del PCV y con la participación conjunta de todo el sistema político, las relaciones exteriores de Vietnam continuarán realizando importantes aportes a la causa de la construcción y la defensa de la Patria./.