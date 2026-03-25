Vietnam impulsa reestructuración de cadena de valor agrícola ante alza de costos logísticos

Producción de arroz de alta calidad mediante mecanización en la región arrocera de la provincia de An Giang. Foto: VNA

El incremento de los costos logísticos está poniendo de relieve la necesidad de una reestructuración integral de la cadena de valor agrícola en Vietnam, desde la organización de la producción hasta la distribución de mercancías, con el objetivo de contener los gastos y reforzar la capacidad de respuesta ante riesgos.



En el Despacho Oficial N.º 23/CD-TTg sobre medidas para impulsar las exportaciones en 2026, emitido el 16 de marzo, el Primer Ministro de Vietnam subrayó la importancia de desarrollar y modernizar infraestructuras de transporte, almacenes, puertos de aguas profundas y centros logísticos, con el fin de atender la demanda de importación y exportación, así como aumentar la capacidad y la cuota de mercado del transporte marítimo de las empresas vietnamitas.



Según Nguyen Van Thich, presidente del Consejo de Administración de la Unión de Cooperativas Arroceras Xa No Mekong en la ciudad de Can Tho, el rápido aumento de los costos logísticos antes de la cosecha invierno-primavera está ejerciendo una fuerte presión sobre toda la cadena productiva.



El costo del transporte del arroz desde los campos hasta las plantas de procesamiento ha aumentado entre un 30% y un 50%, y se prevé que continúe fluctuando, especialmente en las zonas alejadas de los centros de procesamiento.



Esta situación, sumada al alza de los precios de los fertilizantes y de los servicios de maquinaria agrícola, ha incrementado de forma notable los costos de producción, reduciendo la eficiencia económica; las ganancias promedio por hectárea podrían disminuir entre un 15% y un 20%, lo que afecta la capacidad de reinversión de los agricultores.



No solo el sector arrocero, sino también el acuícola enfrenta impactos similares. De acuerdo con empresas exportadoras, estos efectos derivan principalmente del aumento de los costos logísticos, los riesgos de transporte y la volatilidad de los precios del combustible, en un contexto de tensiones militares en Oriente Medio.



Nguyen Hoai Nam, secretario general de la Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos del Mar de Vietnam (VASEP), señaló que las exportaciones hacia mercados clave como Estados Unidos, Japón y Europa Occidental no han sufrido impactos directos significativos, más allá del encarecimiento de los fletes; sin embargo, las empresas que exportan a Oriente Medio y Europa del Sur enfrentan serias dificultades, e incluso algunas han suspendido temporalmente sus envíos.



Ante esta situación, el fortalecimiento de los vínculos productivos y la implementación de soluciones logísticas proactivas se consideran fundamentales. Dong Van Canh, director de la cooperativa New Green Farm, destacó que la aplicación de procesos de cultivo concentrados y de bajas emisiones ha contribuido a mejorar el rendimiento y la calidad del arroz, generando un margen para compensar parcialmente el aumento de los costos logísticos.



La producción a gran escala y la articulación en cadenas de valor permiten optimizar la recolección, aprovechar mejor los sistemas de almacenamiento y los contratos de transporte, reduciendo así los costos unitarios.



Por el contrario, la producción fragmentada en pequeños volúmenes incrementa los costos logísticos y reduce la eficiencia general. Por ello, el desarrollo de una agricultura a gran escala vinculada a cadenas de valor no solo eleva el valor de los productos agrícolas, sino que también refuerza la resiliencia del sector ante las fluctuaciones del mercado.



No obstante, en el transporte internacional, las empresas siguen expuestas a los efectos de las tensiones geopolíticas, que han incrementado los riesgos en rutas marítimas clave, provocando interrupciones y cambios en la selección de proveedores por parte de los importadores. En este contexto, los compradores tienden a priorizar socios capaces de garantizar entregas estables, transparentes y flexibles.



Para adaptarse, las asociaciones sectoriales han recomendado a las autoridades considerar políticas de apoyo frente al aumento de los costos logísticos y del combustible, así como reforzar la coordinación con las navieras para mantener la estabilidad de las rutas de transporte. A largo plazo, se sugiere que las empresas revisen sus contratos, incorporen cláusulas de gestión de riesgos, refuercen los seguros y diversifiquen rutas y puertos de transbordo.



Asimismo, la elaboración de planes logísticos de contingencia, la diversificación de los modos de transporte y el establecimiento de alianzas con socios en centros logísticos estratégicos se consideran medidas esenciales para mejorar la capacidad de adaptación en cualquier escenario./.