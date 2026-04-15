Vietnam impulsa movimiento de emulación vinculado al crecimiento de dos dígitos

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, interviene en la cita (Foto: VNA)

El lanzamiento del movimiento de emulación debe asociarse con el objetivo establecido por el XIV Congreso Nacional del Partido sobre el crecimiento de dos dígitos, pero también debe ser sostenible y estar vinculado a la mejora de la calidad de vida de la población, patentizó hoy el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung.



En su intervención en la primera sesión del Consejo Central de Emulación y Recompensas para el mandato 2026-2031, el jefe del Gobierno valoró los contenidos presentados, así como las opiniones de los miembros de la entidad. Asimismo, encomendó al Ministerio del Interior la finalización del Plan para la ejecución del movimiento de emulación "Todo el país une esfuerzos por el desarrollo socioeconómico hacia el objetivo de un crecimiento sostenible de dos dígitos en el período 2026-2030".



El premier enfatizó que los objetivos del programa de emulación deben ser eficaces y sustanciales, vinculados a resultados cuantificables; mientras que el otorgamiento de recompensas debe ser preciso, oportuno y merecido.



Según el dirigente, no es necesario incluir todos los indicadores en el movimiento de emulación, sino que estos deben estar alineados con el Programa de Acción para implementar las resoluciones del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno. El objetivo esencial de la emulación es completar el 100% de las tareas específicas de cada ministerio, sector y localidad en materia de institucionalidad, reforma administrativa, transformación digital y otras áreas prioritarias. El movimiento debe enfocarse en resultados tangibles y en la eficiencia real en lugar de en el formalismo.

Panorama de la cita. Foto: VNA

Sostuvo que, para que el movimiento genere avances, es necesario unificar la percepción, el pensamiento y la acción en todo el sistema político; despertar la confianza y la participación activa de la comunidad empresarial y de todos los estratos sociales. Asimismo, encargó al Ministerio del Interior la revisión de los movimientos actuales para evitar duplicidades en contenido y denominación, con el fin de construir un programa de emulación integral, conciso y de alta representatividad.



El movimiento de emulación se centrará en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, el aumento de la productividad y la competitividad de la economía. Además, este año se define como el año de "orientación hacia las bases", por lo que es necesario elevar la calidad y eficiencia del modelo de gobierno local de dos niveles, concentrándose en eliminar los cuellos de botella institucionales, particularmente en los proyectos de tierras.



Bajo el espíritu de la práctica del ahorro y la lucha contra el despilfarro, Minh Hung informó que el objetivo de ahorrar al menos el 10% del gasto corriente ya se ha cumplido y que se buscará un recorte adicional de entre el 5% y el 10%. Si se logra ahorrar un 20%, el presupuesto contará con unos 360 billones de VND (1,36 mil millones de dólares) adicionales para prioridades nacionales.



En consecuencia, se debe priorizar el recorte de gastos no esenciales, reducir al máximo los gastos en adquisiciones, conferencias, seminarios y viajes de trabajo; e implementar tareas de ahorro de electricidad y combustible con metas cuantitativas específicas para cada organismo, recalcó.



También exigió intensificar la reforma administrativa y continuar simplificando condiciones de negocio y trámites burocráticos para reducir costos a ciudadanos y empresas. El movimiento de emulación debe dirigirse hacia las bases, encontrando, honrando y replicando ejemplos destacados; mientras que los titulares de ministerios, sectores y localidades deben asumir la responsabilidad directa en la resolución de problemas pendientes./.